АПЛ. «Ливерпуль» благодаря голам Мане и Салаха обыграл «Ньюкасл»

В матче 5-го тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле одержал волевую победу над «Ньюкаслом» со счeтом 3:1.

Гости вышли вперед на 7-й минуте усилиями Йетро Виллемса, но еще до перерыва мерсисайдцы исправили ситуацию благодаря дублю Садио Мане. А во второй тайме Мохамед Салах забил еще один гол, закрепив преимущество своей команды.

Чемпионат Англии. АПЛ. 5-й тур

Ливерпуль – Ньюкасл – 3:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Виллемс, 7; 1:1 – Мане, 28; 2:1 – Мане, 40; 3:1 – Салах, 72.

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