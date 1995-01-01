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    АПЛ. «Ливерпуль» благодаря голам Мане и Салаха обыграл «Ньюкасл»

    В матче 5-го тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле одержал волевую победу над «Ньюкаслом» со счeтом 3:1.

    Гости вышли вперед на 7-й минуте усилиями Йетро Виллемса, но еще до перерыва мерсисайдцы исправили ситуацию благодаря дублю Садио Мане. А во второй тайме Мохамед Салах забил еще один гол, закрепив преимущество своей команды.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 5-й тур

    Ливерпуль – Ньюкасл – 3:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Виллемс, 7; 1:1 – Мане, 28; 2:1 – Мане, 40; 3:1 – Салах, 72.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1128

      Marley Bob 28 минут назад

      Судья не поставил 100 процентный пенальти на Матипе в первом тайме.но,к счастью для хозяев,это не повлияло на исход встречи.победа далась Ливерпулю без особых усилий,что впредверии важного выезда в Неаполь,очень кстати.

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      Рейтинг: +1070

      21082014 36 минут назад

      В первом тайме Ливерпуль полностью владел преимуществом,умудрившись пропустить при этом уже на седьмой минуте,после шикарного удара Виллемса.Во втором гости не сподобились на что-то серьезное ,и Ливерпуль уверенно довёл матч до победы.обидно за Ориги.только вышел в стартовом составе,как в конце тайма пришлось покинуть поле после повреждения.надеемся,несерьезного.с победой!

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