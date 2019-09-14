Ультрас «ПСЖ» – Неймару: «Путь искупления вины будет долгим»

Ультрас «ПСЖ» распространили заявление касательно ситуации с нападающим Неймаром.

В обращении фанатов говорится, что путь искупления вины будет долгим.

«Ты больше не имеешь права на ошибку. Ты неоднократно неуважительно относился к нашему клубу, иногда даже унижал его», – подчеркнули радикально настроенные болельщики.

Ранее сообщалось, что ультрас хотят вывесить на ближайших играх баннеры против форварда, но руководство «ПСЖ» запрещает это делать. В связи с этим фанаты грозят бойкотировать поединки против «Страсбура» и «Реала».