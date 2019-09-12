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    Фанаты «ПСЖ» могут бойкотировать матчи со «Страсбуром» и «Реалом» из-за запрета критиковать Неймара

    Группа ультрас «ПСЖ» Collectif Ultra Paris конфликтует с руководством клуба.

    Фанаты намерены на ближайших матчах вывесить баннеры против нападающего Неймара, который хотел покинуть команду летом.

    Руководители «ПСЖ» потребовали не делать этого и пообещали запретить баннеры на стадионе.

    В связи с этим ультрас рассматривают вариант с бойкотом игр против «Страсбура» в Лиге 1 и «Реала» в Лиге чемпионов.

    • Неймар хотел вернуться в «Барселону».
    • В этом сезоне бразилец не сыграл ни одного матча.
    • Со «Страсбуром» парижане сыграют 14 сентября, а с «Реалом» – 18-го.
    • Оба поединка пройдут на «Парк де Пренс».

    Источник: RMC Sport

    RMC – частная франко-монакская радиостанция, созданная в 1943 году, вещающая из Франции со студиями в Париже и Монте-Карло.

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    12.09.2019 23:23
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