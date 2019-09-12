Фанаты «ПСЖ» могут бойкотировать матчи со «Страсбуром» и «Реалом» из-за запрета критиковать Неймара

Группа ультрас «ПСЖ» Collectif Ultra Paris конфликтует с руководством клуба.

Фанаты намерены на ближайших матчах вывесить баннеры против нападающего Неймара, который хотел покинуть команду летом.

Руководители «ПСЖ» потребовали не делать этого и пообещали запретить баннеры на стадионе.

В связи с этим ультрас рассматривают вариант с бойкотом игр против «Страсбура» в Лиге 1 и «Реала» в Лиге чемпионов.