Фанаты «ПСЖ» могут бойкотировать матчи со «Страсбуром» и «Реалом» из-за запрета критиковать Неймара

Группа ультрас «ПСЖ» Collectif Ultra Paris конфликтует с руководством клуба.
Фанаты намерены на ближайших матчах вывесить баннеры против нападающего Неймара, который хотел покинуть команду летом.
Руководители «ПСЖ» потребовали не делать этого и пообещали запретить баннеры на стадионе.
В связи с этим ультрас рассматривают вариант с бойкотом игр против «Страсбура» в Лиге 1 и «Реала» в Лиге чемпионов.
- Неймар хотел вернуться в «Барселону».
- В этом сезоне бразилец не сыграл ни одного матча.
- Со «Страсбуром» парижане сыграют 14 сентября, а с «Реалом» – 18-го.
- Оба поединка пройдут на «Парк де Пренс».
Источник: RMC Sport
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