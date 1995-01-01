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    Цорн: «Общаемся с Кутеповым, чтобы он не плюнул на все и не ушел»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился мнением о положении в команде защитника Ильи Кутепова.

    «Илья очень хорошо всe понимает. Конечно, его не может устраивать ситуация, при которой он не играет. Всe-таки он действительно отыграл очень хороший чемпионат мира, обладает амбициями, да и требовательность к себе у Кутепова есть.

    Мы регулярно общаемся с ним, и я даю ему понять, что он важный игрок. Это футбол, и ситуация может очень быстро измениться. Главное, чтобы он был готов играть в любую минуту. Что касается риска ухода к конкурентам, тут как раз фактор коммуникации. Чтобы он не плюнул на всe и не ушeл, нужно всe амортизировать, для этого и общаемся», – сказал Цорн.

    • В текущем сезоне Кутепов принял участие только в одном матче.
    • 26-летний центрбек провел на поле 8 минут в игре с «Ахматом».
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2021 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:21
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5891

      piligrim1986 18 минут назад

      да кому из конкурентов он нужен? го уровень - крылья или сочи. он постоянно привозит, не бежит, не борется.

      0
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      Рейтинг: -573

      DonBaton 21 минуту назад

      После свинарника он никому не нужен,да и в целом недозащитничек уровня бревно в дерьме,так что пусть в свинячем дерьме сидит и дальше

      0
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      Рейтинг: +19904

      oyabun 41 минуту назад

      Ну и зря удерживают Кутепова. Пусть он свои "привозы" фирменные оформляет в других клубах, а у нас лучше бы наигрывали Гапонова. Перспективный парниша.

      2
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      Рейтинг: +172

      Николай71 > oyabun 11 минут назад

      Его надо в Зенит продать, лямов за 4-6))) паспорт же есть. Вдруг заиграет...

      0
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      Рейтинг: +9583

      vladimir-7 > Николай71 4 минуты назад

      По истории с Дзюбой?

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