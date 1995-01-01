Цорн: «Общаемся с Кутеповым, чтобы он не плюнул на все и не ушел»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился мнением о положении в команде защитника Ильи Кутепова.

«Илья очень хорошо всe понимает. Конечно, его не может устраивать ситуация, при которой он не играет. Всe-таки он действительно отыграл очень хороший чемпионат мира, обладает амбициями, да и требовательность к себе у Кутепова есть.

Мы регулярно общаемся с ним, и я даю ему понять, что он важный игрок. Это футбол, и ситуация может очень быстро измениться. Главное, чтобы он был готов играть в любую минуту. Что касается риска ухода к конкурентам, тут как раз фактор коммуникации. Чтобы он не плюнул на всe и не ушeл, нужно всe амортизировать, для этого и общаемся», – сказал Цорн.