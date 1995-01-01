Цорн: «Общаемся с Кутеповым, чтобы он не плюнул на все и не ушел»

да кому из конкурентов он нужен? го уровень - крылья или сочи. он постоянно привозит, не бежит, не борется.
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился мнением о положении в команде защитника Ильи Кутепова.
«Илья очень хорошо всe понимает. Конечно, его не может устраивать ситуация, при которой он не играет. Всe-таки он действительно отыграл очень хороший чемпионат мира, обладает амбициями, да и требовательность к себе у Кутепова есть.
Мы регулярно общаемся с ним, и я даю ему понять, что он важный игрок. Это футбол, и ситуация может очень быстро измениться. Главное, чтобы он был готов играть в любую минуту. Что касается риска ухода к конкурентам, тут как раз фактор коммуникации. Чтобы он не плюнул на всe и не ушeл, нужно всe амортизировать, для этого и общаемся», – сказал Цорн.
- В текущем сезоне Кутепов принял участие только в одном матче.
- 26-летний центрбек провел на поле 8 минут в игре с «Ахматом».
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2021 года.