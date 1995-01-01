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    Гвардиола: «Пусть клубы не нервничают. Зимой мы не собираемся подписывать центральных защитников»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что его клуб не планирует усиливаться зимой центральными защитниками.

    «Январские подписания? Сомневаюсь, что это случится. Пусть клубы не нервничают. Зимой мы не собираемся подписывать центральных защитников.

    Возможно, в декабре мы вернемся к этому вопросу, но, если мы не тратились на это летом, то не думаю, что будем делать это зимой. Будем играть теми, кто у нас есть», – заявил Гвардиола.

    • «Манчестер Сити» идет вторым в таблице АПЛ с 10 очками.
    • Лидер – «Ливерпуль» (12 очков).

    Источник: Официальный твиттер «Манчестер Сити»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3324

      Viper for CSKA 17 минут назад

      Очень жаль, а то у нас Васин простаивает. Давно пора Виктору на новый уровень выходить.

      0
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      Рейтинг: +2055

      InterMilLano1908 42 минуты назад

      Ну слава богу, а то я уже боялся

      0
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