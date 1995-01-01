Гвардиола: «Пусть клубы не нервничают. Зимой мы не собираемся подписывать центральных защитников»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что его клуб не планирует усиливаться зимой центральными защитниками.

«Январские подписания? Сомневаюсь, что это случится. Пусть клубы не нервничают. Зимой мы не собираемся подписывать центральных защитников.

Возможно, в декабре мы вернемся к этому вопросу, но, если мы не тратились на это летом, то не думаю, что будем делать это зимой. Будем играть теми, кто у нас есть», – заявил Гвардиола.