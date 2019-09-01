Нагельсман: «Хотим сделать «Баварии» больно»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман перед матчем с «Баварией» оценил шансы своей команды на положительный результат.
«Нам определенно предстоит оборонительная работа. Но мы подтвердим, что находимся в хорошей форме и что у нас хорошая команда. Мы хотим набирать очки, в том числе и против таких топ-команд, как «Бавария». Мы хотим сделать сопернику больно и увеличить количество своих очков».
- Матч состоится сегодня в 19:30 по московскому времени.
- Команда Нагельсмана выиграла все три стартовые игры Бундеслиги (девять очков).
- У «Баварии» семь очков.