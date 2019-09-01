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    Нагельсман: «Хотим сделать «Баварии» больно»

    Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман перед матчем с «Баварией» оценил шансы своей команды на положительный результат.

    «Нам определенно предстоит оборонительная работа. Но мы подтвердим, что находимся в хорошей форме и что у нас хорошая команда. Мы хотим набирать очки, в том числе и против таких топ-команд, как «Бавария». Мы хотим сделать сопернику больно и увеличить количество своих очков».

    • Матч состоится сегодня в 19:30 по московскому времени.
    • Команда Нагельсмана выиграла все три стартовые игры Бундеслиги (девять очков).
    • У «Баварии» семь очков.

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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