Дзюба – о забитом мяче: «Посвящаю гол родителям, у них годовщина, 33 года»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями от победы над тульским «Арсеналом» (3:1) в рамках 9-го тура РПЛ и рассказал, кому посвятил забитый мяч.

«Гол посвящаю родителям своим. У них сегодня годовщина, 33 года. Мама, папа, как я и обещал! Они меня просили забить гол, сказал, что постараюсь. Обещание сынок сдержал! С 33 годами вас, люблю, целую», – поделился Дзюба.

В матче с туляками «Зенит» дважды пробивал пенальти.

На 22-й минуте удар с «точки» не реализовал Азмун , на 66-й с 11-метровой отметки забил Дриусси .

, на 66-й с 11-метровой отметки забил . В текущем розыгрыше РПЛ Дзюба имеет 8 баллов (5+3) по системе «гол+пас».