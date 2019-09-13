Дзюба – о забитом мяче: «Посвящаю гол родителям, у них годовщина, 33 года»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями от победы над тульским «Арсеналом» (3:1) в рамках 9-го тура РПЛ и рассказал, кому посвятил забитый мяч.
«Гол посвящаю родителям своим. У них сегодня годовщина, 33 года. Мама, папа, как я и обещал! Они меня просили забить гол, сказал, что постараюсь. Обещание сынок сдержал! С 33 годами вас, люблю, целую», – поделился Дзюба.
- В матче с туляками «Зенит» дважды пробивал пенальти.
- На 22-й минуте удар с «точки» не реализовал Азмун, на 66-й с 11-метровой отметки забил Дриусси.
- В текущем розыгрыше РПЛ Дзюба имеет 8 баллов (5+3) по системе «гол+пас».
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— ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 13, 2019