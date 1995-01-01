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    Цорн объяснил, зачем «Спартак» хотел приобрести Гилерме

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, почему московский клуб хотел приобрести голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме.

    «Мы рассматривали рынок. Селихов в тот момент только восстанавливался после травмы, не был на своем уровне, мы рассматривали возможности на рынке, но пришли к общему мнению — доверить Максименко.

    «Спартак» сделал предложение, которое «Локомотив» бы не повторил? Нет смысла об этом говорить. Мы в конце концов Гилерме не взяли и не предпринимали усилий на финальной стадии, чтобы его взять, сделав выбор в пользу Максименко», – подытожил Цорн.

    • Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года.
    • В минувшее трансферное окно ряд СМИ рассказывал об интересе «Спартака» к 33-летнему голкиперу.
    • В июле этого года российский вратарь продлил контракт с «Локомотивом» до 2022 года.

    Источник: «СЭ»

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