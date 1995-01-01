Цорн объяснил, зачем «Спартак» хотел приобрести Гилерме

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, почему московский клуб хотел приобрести голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме.

«Мы рассматривали рынок. Селихов в тот момент только восстанавливался после травмы, не был на своем уровне, мы рассматривали возможности на рынке, но пришли к общему мнению — доверить Максименко.

«Спартак» сделал предложение, которое «Локомотив» бы не повторил? Нет смысла об этом говорить. Мы в конце концов Гилерме не взяли и не предпринимали усилий на финальной стадии, чтобы его взять, сделав выбор в пользу Максименко», – подытожил Цорн.