Лэмпард: «Канте пропустит матч с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о состоянии игроков команды перед матчем 5-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном».

«Канте не сможет сыграть с «Вулверхэмптоном». Он пока восстанавливается после травмы лодыжки, рано говорить о его возвращении. Но, возможно, он сыграет в матче с «Валенсией».

Что касается Ковачича, Педро и Рюдигера, они готовы сыграть в субботу», – подытожил Лэмпард.