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    Лэмпард: «Канте пропустит матч с «Вулверхэмптоном»

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о состоянии игроков команды перед матчем 5-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном».

    «Канте не сможет сыграть с «Вулверхэмптоном». Он пока восстанавливается после травмы лодыжки, рано говорить о его возвращении. Но, возможно, он сыграет в матче с «Валенсией».

    Что касается Ковачича, Педро и Рюдигера, они готовы сыграть в субботу», – подытожил Лэмпард.

    • Матч «Вулверхэмптон» – «Челси» состоится 14 августа, начало – в 17:00 по московскому времени.
    • После четырех сыгранных туров лондонский клуб располагается на 11-м месте, имея в своем активе пять очков.
    • Команда из Западного Мидленда занимает 17-ю строчку в таблице Премьер-лиги, набрав три балла.

    Источник: Sky Sports

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