Лэмпард: «Канте пропустит матч с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о состоянии игроков команды перед матчем 5-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном».
«Канте не сможет сыграть с «Вулверхэмптоном». Он пока восстанавливается после травмы лодыжки, рано говорить о его возвращении. Но, возможно, он сыграет в матче с «Валенсией».
Что касается Ковачича, Педро и Рюдигера, они готовы сыграть в субботу», – подытожил Лэмпард.
- Матч «Вулверхэмптон» – «Челси» состоится 14 августа, начало – в 17:00 по московскому времени.
- После четырех сыгранных туров лондонский клуб располагается на 11-м месте, имея в своем активе пять очков.
- Команда из Западного Мидленда занимает 17-ю строчку в таблице Премьер-лиги, набрав три балла.