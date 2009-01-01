Месси – вне заявки «Барселоны» на матч с «Валенсией». Луис Суарес вернулся в состав

«Барселона» опубликовала заявку на матч 4-го тура Ла Лиги с «Валенсией».
В список двадцати игроков не попал нападающий и капитан команды Лионель Месси, продолжающий восстановление после травмы.
Полностью заявка каталонского клуба выглядит следующий образом:
вратари: тер Штеген, Пенья;
защитники: Семеду, Пике, Лангле, Ваге, Фирпо, Тодибо, Альба;
полузащитники: Ракитич, Роберто, Бускетс, Артур, Видаль, де Йонг, Аленья;
нападающие: Фати, Суарес, Перес, Гризманн.
- Матч «Барселона» – «Валенсия» состоится 14 сентября, начало – в 22:00 по московскому времени.
- После трех сыгранных туров каталонцы располагаются на восьмой строчке в таблице чемпионата Испании, набрав четыре очка.
- Столько же баллов и у «Валенсии», идущей десятой.