Месси – вне заявки «Барселоны» на матч с «Валенсией». Луис Суарес вернулся в состав

«Барселона» опубликовала заявку на матч 4-го тура Ла Лиги с «Валенсией».

В список двадцати игроков не попал нападающий и капитан команды Лионель Месси, продолжающий восстановление после травмы.

Полностью заявка каталонского клуба выглядит следующий образом:

вратари: тер Штеген, Пенья;

защитники: Семеду, Пике, Лангле, Ваге, Фирпо, Тодибо, Альба;

полузащитники: Ракитич, Роберто, Бускетс, Артур, Видаль, де Йонг, Аленья;

нападающие: Фати, Суарес, Перес, Гризманн.