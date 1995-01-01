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    Дзюба: «Дриусси – гаденыш. Пользуется моей любовью к нему»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба объяснил, почему дважды решил дать пробить пенальти другим игрокам в матче 9-го тура РПЛ с «Арсеналом» (3:1).

    «Зовите меня Артeм великодушный, что я отдал пенальти. Это командная работа. То, что Азмун не забил — случайность. Второй раз — Дриусси попросил, очень хотел забить. А он потрясающе работает на команду, поэтому я посчитал, что будет сверхэгоизмом не дать ему пробить. Он мой любимчик. Гадeныш — пользуется этим», – сказал Дзюба.

    • В матче с туляками «Зенит» дважды пробивал пенальти.
    • На 22-й минуте удар с «точки» не реализовал Азмун, на 66-й с 11-метровой отметки забил Дриусси.
    • В текущем розыгрыше РПЛ Дзюба имеет 8 баллов (5+3) по системе «гол+пас».

    Источник: «Чемпионат»

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