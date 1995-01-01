Дзюба: «Дриусси – гаденыш. Пользуется моей любовью к нему»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба объяснил, почему дважды решил дать пробить пенальти другим игрокам в матче 9-го тура РПЛ с «Арсеналом» (3:1).

«Зовите меня Артeм великодушный, что я отдал пенальти. Это командная работа. То, что Азмун не забил — случайность. Второй раз — Дриусси попросил, очень хотел забить. А он потрясающе работает на команду, поэтому я посчитал, что будет сверхэгоизмом не дать ему пробить. Он мой любимчик. Гадeныш — пользуется этим», – сказал Дзюба.