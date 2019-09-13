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    Дзюба унес на руках Азмуна, не желавшего уходить на замену по новым правилам в матче с «Арсеналом»

    В матче 9-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Арсеналом» (3:1) нападающий хозяев Сердар Азмун отказывался уходить на замену по новым правилам.

    Согласно новой редакции футбольных правил, футболист обязан покинуть поле через ближайшую линию, чтобы не тянуть время и не идти через все поле. Однако Азмун отказался как можно быстрее покидать поле, за что в итоге получил желтую карточку от главного арбитра матча Павла Кукуяна.

    В итоге в дело пришлось вмешаться Артeму Дзюбе. Капитан «Зенита» поднял иранца на руки и оттащил к ближайшей линии поля.

    • Благодаря победе над «Арсеналом» петербургский клуб стал единоличным лидером чемпионата России, набрав 20 очков.
    • Дзюба отличился в этой игре, открыв счет на пятой минуте.
    • Азмун не реализовал пенальти на 22-й минуте встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:11
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1818

      Fancyfall 18 минут назад

      вспомните, он любит коллег по полю на руках выносить...
      то же мне новость.

      0
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      Рейтинг: +921

      Genz 49 минут назад

      От судьи кукуяна никуя азмун не денется. Даже в Иран не сбежит

      0
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      Рейтинг: +3001

      paracetamol 1 час назад

      Чука же, правил не знает. Приходится на руках носить.

      0
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      Рейтинг: +2862

      TOL47 1 час назад

      А судья же не мог ему вторую показать , за одно нарушение? Дзюба наверное зря старался.

      Дзюба испугался что Азмуна удалят,

      0
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      Рейтинг: +43

      Вальдемар IV 1 час назад

      ни дня без выходок барсеточника

      0
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      Рейтинг: +1043

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      за что в итоге получил желтую карточку =========Азмун уже получил желтую карточку. Дзюба показушник устроил бессмысленный спектакль.

      0
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      Рейтинг: +1469

      С-Пб on-line > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Пожалуй переборщил мясной

      0
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      Рейтинг: +2315

      uBaH_ > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Мог вторую спокойно получать, если бы продолжил базарить. Так что по сути шлюба спас его

      0
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      Рейтинг: +109

      arrivalgist 1 час назад

      Ну пусть Дзюба так же Лион вынесет во вторник.))) Шучу, шучу.)

      2
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      ...
      Рейтинг: +3373

      dinar7777dinar > arrivalgist 1 час назад

      ага вынесет ну)))) за счет левого пеньки зенит вытащили !

      4
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      Рейтинг: +43

      Вальдемар IV > dinar7777dinar 1 час назад

      ну погоди может два поставят

      2
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      Рейтинг: +18

      Valeron2790 > dinar7777dinar 43 минуты назад

      Потеряйся динарка, Зенит как Путалону, судьи и близко не тащат.

      -3
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