Дзюба унес на руках Азмуна, не желавшего уходить на замену по новым правилам в матче с «Арсеналом»

В матче 9-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Арсеналом» (3:1) нападающий хозяев Сердар Азмун отказывался уходить на замену по новым правилам.

Согласно новой редакции футбольных правил, футболист обязан покинуть поле через ближайшую линию, чтобы не тянуть время и не идти через все поле. Однако Азмун отказался как можно быстрее покидать поле, за что в итоге получил желтую карточку от главного арбитра матча Павла Кукуяна.

В итоге в дело пришлось вмешаться Артeму Дзюбе. Капитан «Зенита» поднял иранца на руки и оттащил к ближайшей линии поля.

twit text — Матч ТВ (@MatchTV) September 13, 2019