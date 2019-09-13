Дзюба унес на руках Азмуна, не желавшего уходить на замену по новым правилам в матче с «Арсеналом»

вспомните, он любит коллег по полю на руках выносить...
то же мне новость.
В матче 9-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Арсеналом» (3:1) нападающий хозяев Сердар Азмун отказывался уходить на замену по новым правилам.
Согласно новой редакции футбольных правил, футболист обязан покинуть поле через ближайшую линию, чтобы не тянуть время и не идти через все поле. Однако Азмун отказался как можно быстрее покидать поле, за что в итоге получил желтую карточку от главного арбитра матча Павла Кукуяна.
В итоге в дело пришлось вмешаться Артeму Дзюбе. Капитан «Зенита» поднял иранца на руки и оттащил к ближайшей линии поля.
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— Матч ТВ (@MatchTV) September 13, 2019
- Благодаря победе над «Арсеналом» петербургский клуб стал единоличным лидером чемпионата России, набрав 20 очков.
- Дзюба отличился в этой игре, открыв счет на пятой минуте.
- Азмун не реализовал пенальти на 22-й минуте встречи.