Цорн: «Сумма выкупа Шюррле намного меньше 8 миллионов евро»

Если купили, значит выгода была, а деньги любят тишину.
Какой вопрос, такой ответ.
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн отметил, что сумма выкупа полузащитника Андре Шюррле, принадлежащего дортмундской «Боруссии», намного меньше ранее озвученной в СМИ.
«8 миллионов – это дорого за Шюррле? А откуда вы знаете, что 8? Не могу сказать цифру, но она намного меньше восьми. Не на миллион и даже не на два миллиона.
Примем ли решение по выкупу зимой? Здесь не к чему спешить. Давайте смотреть на длинной дистанции. Обязательства по сроку возможного контракта не прописаны, но у нас есть взаимопонимание с игроком», – подытожил Цорн.
- Шюррле выступает за «Спартак» на правах годичной аренды у дортмундского клуба.
- В этом сезоне немецкий вингер принял участие в девяти матчах, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.
- Трансферная стоимость 28-летнего Шюррле оценивается в 12 млн евро.