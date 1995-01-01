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    Цорн: «Сумма выкупа Шюррле намного меньше 8 миллионов евро»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн отметил, что сумма выкупа полузащитника Андре Шюррле, принадлежащего дортмундской «Боруссии», намного меньше ранее озвученной в СМИ.

    «8 миллионов – это дорого за Шюррле? А откуда вы знаете, что 8? Не могу сказать цифру, но она намного меньше восьми. Не на миллион и даже не на два миллиона.

    Примем ли решение по выкупу зимой? Здесь не к чему спешить. Давайте смотреть на длинной дистанции. Обязательства по сроку возможного контракта не прописаны, но у нас есть взаимопонимание с игроком», – подытожил Цорн.

    • Шюррле выступает за «Спартак» на правах годичной аренды у дортмундского клуба.
    • В этом сезоне немецкий вингер принял участие в девяти матчах, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.
    • Трансферная стоимость 28-летнего Шюррле оценивается в 12 млн евро.

    Источник: «СЭ»

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +8733

      vka1970 17 минут назад

      Если купили, значит выгода была, а деньги любят тишину.
      Какой вопрос, такой ответ.

      1
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      Рейтинг: +1547

      erma 34 минуты назад

      Как говорил Остап, торг здесь не уместен.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +303

      Shotlandets86 43 минуты назад

      ******, как дышит. Все авторитетные немецкие источники подтвердили 8. Им куда больше доверия чем Цорну.

      0
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      Рейтинг: +1289

      Бомбардиръ 1 час назад

      А финансовые запросы футболиста какие?

      0
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      Рейтинг: +56

      Ссппааррттаакк 1 час назад

      Я думаю он просто так пришел в Спартак.

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