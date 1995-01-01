Цорн: «Сумма выкупа Шюррле намного меньше 8 миллионов евро»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн отметил, что сумма выкупа полузащитника Андре Шюррле, принадлежащего дортмундской «Боруссии», намного меньше ранее озвученной в СМИ.

«8 миллионов – это дорого за Шюррле? А откуда вы знаете, что 8? Не могу сказать цифру, но она намного меньше восьми. Не на миллион и даже не на два миллиона.

Примем ли решение по выкупу зимой? Здесь не к чему спешить. Давайте смотреть на длинной дистанции. Обязательства по сроку возможного контракта не прописаны, но у нас есть взаимопонимание с игроком», – подытожил Цорн.