El Chiringuito: игроки «Реала» недовольны новым тренером по физподготовке. В лазарете мадридского клуба уже шестеро

Игроки «Реала» выразили недовольство работой специалиста по физической подготовке Грегори Дюпоном.
По данным источника, футболисты беспокоятся из-за частых травм на старте нового сезона. По их мнению, это может быть связано с жесткими методами работы французского специалиста.
- Сейчас в списке травмированных игроков «Реала» находятся шестеро: Иско, Браим Диас, Хамес Родригес, Эден Азар, Марко Асенсио и Лука Модрич.
- Дюпон работает в мадридском клуба с лета этого года. Он пришел в «Реал» по приглашению главного тренера команды Зинедина Зидана.
- Последним местом работы Дюпона была аналогичная должность в сборной Франции.