El Chiringuito: игроки «Реала» недовольны новым тренером по физподготовке. В лазарете мадридского клуба уже шестеро

Игроки «Реала» выразили недовольство работой специалиста по физической подготовке Грегори Дюпоном.

По данным источника, футболисты беспокоятся из-за частых травм на старте нового сезона. По их мнению, это может быть связано с жесткими методами работы французского специалиста.