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    El Chiringuito: игроки «Реала» недовольны новым тренером по физподготовке. В лазарете мадридского клуба уже шестеро

    Игроки «Реала» выразили недовольство работой специалиста по физической подготовке Грегори Дюпоном.

    По данным источника, футболисты беспокоятся из-за частых травм на старте нового сезона. По их мнению, это может быть связано с жесткими методами работы французского специалиста.

    Источник: El Chiringuito

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