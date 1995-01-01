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    Лещук: «Был близок к переходу в «Спартак». Даже не размышлял – сразу отказался»

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что по ходу карьеры мог оказаться в «Спартаке». 23-летний игрок дебютировал в РПЛ только в текущем сезоне.

    — Хоть раз вы были близки к переходу в другой клуб?

    — По иронии — в «Спартак», когда играл в дубле. Хотя сказать «близок к переходу» — сильно. Ринат Дасаев был кумиром моего отца. И однажды после игры Дасаев подошел к нему: «Я хочу, чтоб Игорь был в моей команде». Отец рассказывал, что сутки ходил туда-сюда, думал. Спросил мое мнение. Я хотел быть с «Динамо». Поэтому даже не размышлял — сразу отказался.

    • Лещук – уроженец Москвы, с 2013 года находится в системе «Динамо».
    • Игрок провел один матч за молодежную сборную России, четыре – в РПЛ.
    • «Динамо» в РПЛ идет 11-м.

    Источник: «Матч ТВ»

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