Лещук: «Был близок к переходу в «Спартак». Даже не размышлял – сразу отказался»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что по ходу карьеры мог оказаться в «Спартаке». 23-летний игрок дебютировал в РПЛ только в текущем сезоне.

— Хоть раз вы были близки к переходу в другой клуб?

— По иронии — в «Спартак», когда играл в дубле. Хотя сказать «близок к переходу» — сильно. Ринат Дасаев был кумиром моего отца. И однажды после игры Дасаев подошел к нему: «Я хочу, чтоб Игорь был в моей команде». Отец рассказывал, что сутки ходил туда-сюда, думал. Спросил мое мнение. Я хотел быть с «Динамо». Поэтому даже не размышлял — сразу отказался.