Лещук – о вылете «Динамо» в ФНЛ: «Это было ужасно. Огромный удар по клубу и конкретно по каждому игроку»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук вспомнил о вылетел клуба в ФНЛ по итогам сезона-2015/16. Спустя год москвичи вернулись в РПЛ.

«До последнего была надежда — обыграем «Зенит» и останемся в премьер-лиге. Но мы проиграли. Обычно после матча я вместе со всеми уезжаю на автобусе на базу, но тогда написал родителям и попросил меня забрать. Хотелось быстрее уехать домой и ни о чем не думать.

Это было ужасно. Огромный удар по клубу и конкретно по каждому из нас. Я понимал, что непосредственного участия в этом вылете не принял, но был в заявке на всех матчах. Я — часть «Динамо» и тоже вписан в эту историю», – считает Лещук.