Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    Лещук – о вылете «Динамо» в ФНЛ: «Это было ужасно. Огромный удар по клубу и конкретно по каждому игроку»

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук вспомнил о вылетел клуба в ФНЛ по итогам сезона-2015/16. Спустя год москвичи вернулись в РПЛ.

    «До последнего была надежда — обыграем «Зенит» и останемся в премьер-лиге. Но мы проиграли. Обычно после матча я вместе со всеми уезжаю на автобусе на базу, но тогда написал родителям и попросил меня забрать. Хотелось быстрее уехать домой и ни о чем не думать.

    Это было ужасно. Огромный удар по клубу и конкретно по каждому из нас. Я понимал, что непосредственного участия в этом вылете не принял, но был в заявке на всех матчах. Я — часть «Динамо» и тоже вписан в эту историю», – считает Лещук.

    • Лещук – уроженец Москвы, с 2013 года находится в системе «Динамо».
    • Игрок провел один матч за молодежную сборную России, четыре – в РПЛ.
    • «Динамо» в РПЛ идет 11-м.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:30
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73699
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru