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    Лещук: «Мне писали: «Ты мясной, играть в «Динамо» не должен. У нас есть Антон»

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что фанаты считали его спартаковцем. На самом деле, по словам игрока, он за «Спартак» не болел.

    — Вы болели за «Спартак»?

    — Конечно, нет. Отец и дядя раньше болели, но сейчас — нет. Я же в «Динамо», и было бы странно, если бы моя семья переживала за прямых конкурентов. Но когда я был маленьким, они брали меня с собой на матчи «Спартака». Причем на футбольные раза два всего, больше на хоккей. Отец одно время занимался значками. Рядом с Сокольниками был магазин: он продавал там свои и покупал новые. А после мы шли на хоккей.

    Я почти всю жизнь в «Динамо», это моя команда. Да, в детстве ходил на другой стадион, но не сам же это решал. Что я мог понимать в 10 лет? Но когда был в дубле, мне писали: «Ты мясной, играть в «Динамо» не должен. У нас есть Антон».

    — Когда все изменилось?

    — Года два или три назад. В группе болельщиков «Динамо» во «Вконтакте» я написал нескольким фанатам, хотел рассказать, как все было на самом деле. И меня поняли. Тогда все и прекратилось. Есть игроки, которых будут любить, даже если у них временно не будет получаться. В «Динамо» это, например, Панченко. Но Кирилл заслужил эту любовь, помним, что он сделал для команды в ФНЛ. Или Игорь Акинфеев — не важно, как он сыграет, фанаты ЦСКА все равно станут его поддерживать, он любимчик, символ. Имя нужно заслужить, я это понимаю. Буду стараться играть хорошо.

    • Лещук – уроженец Москвы, с 2013 года находится в системе «Динамо».
    • Игрок провел один матч за молодежную сборную России, четыре – в РПЛ.
    • «Динамо» в РПЛ идет 11-м.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6068

      FanatSerj 22 минуты назад

      ох итить же какие дэбилы попадаются, Игорь играй и не парься, пока ты в команде Динамо, ты не мясной и не слушай особо одаренных )))

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