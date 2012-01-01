Журналист Зеленов: «Чалов – один из любимых игроков Бердыева в РПЛ»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов входит в число любимых футболистов тренера Курбана Бердыева, ныне находящегося без клуба. Об этом рассказал обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов.

«Чалова любят. Я говорю про специалистов. Никто не будет спорить, что Курбан Бердыев понимает в футболе. В игре, в тактике, в качестве футболистов он понимает. Чалов – один из его любимых игроков РПЛ», – сказал журналист.