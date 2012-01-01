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    Журналист Зеленов: «Чалов – один из любимых игроков Бердыева в РПЛ»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов входит в число любимых футболистов тренера Курбана Бердыева, ныне находящегося без клуба. Об этом рассказал обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов.

    «Чалова любят. Я говорю про специалистов. Никто не будет спорить, что Курбан Бердыев понимает в футболе. В игре, в тактике, в качестве футболистов он понимает. Чалов – один из его любимых игроков РПЛ», – сказал журналист.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6897

      ufos73 53 минуты назад

      Пиар компания не должна останавливаться! )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10573

      Garrincha58 57 минут назад

      Зеленов вы о чём??? наверное журналист сам в него влюблён

      0
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    • ...
      Рейтинг: +252

      ALEX TARAN 1 час назад

      А причем тут присутствие на матче спартак- зенит и Чалов?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5012

      Агасфер 1 час назад

      Намёк понятен,хотя он и пустой,но мнение о Чалове мы уже слышали из уст упомянутого бывшего тренера,из первоисточника.

      2
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      ...
      Рейтинг: +9571

      vladimir-7 > Агасфер 1 час назад

      Некоторым, сообщения об игроках ЦСКА, да и не только ЦСКА,
      как ножом по яйцам.

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