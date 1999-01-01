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    Магнуссон рассказал, что в ЦСКА его просят «включать Вернблума»

    Защитника ЦСКА Хердур Магнуссона просят в клубе действовать на поле несколько жестче. Об этом со ссылкой на самого футболиста рассказал обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов.

    «Магнуссон был недавно у нас в редакции. Он интересную вещь рассказал, что ему часто тренеры говорят: «Слушай, Хердур. У нас был такой парень Понтус Вернблум. Ты можешь включать Вернблума? Ты слишком интеллигентный. Локтем где-то, давай».

    На это Магнуссон отвечает: «Окей», но стремится включать Магнуссона – лучше прочитать ситуацию, не ломать человека. Мол, за это меня и ценят», – передал Зеленов.

    • Исландец в текущем сезоне РПЛ не пропустил ни одного матча.
    • ЦСКА в таблице идет четвертым.
    • 15 сентября, в воскресенье, москвичи в гостях сыграют с «Тамбовом».

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +32535

      portero 49 минут назад

      вот такие удоды советчики в ЦСКА, ломать соперника советуют, имеются такие во многих командах.

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