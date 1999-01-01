Магнуссон рассказал, что в ЦСКА его просят «включать Вернблума»

Защитника ЦСКА Хердур Магнуссона просят в клубе действовать на поле несколько жестче. Об этом со ссылкой на самого футболиста рассказал обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов.

«Магнуссон был недавно у нас в редакции. Он интересную вещь рассказал, что ему часто тренеры говорят: «Слушай, Хердур. У нас был такой парень Понтус Вернблум. Ты можешь включать Вернблума? Ты слишком интеллигентный. Локтем где-то, давай».

На это Магнуссон отвечает: «Окей», но стремится включать Магнуссона – лучше прочитать ситуацию, не ломать человека. Мол, за это меня и ценят», – передал Зеленов.