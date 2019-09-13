Джордан Ларссон: «Хочу доказать, что я хороший футболист, а не просто сын Хенрика»

Футболист «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о своей мотивации. Швед пришел в команду летом из «Норрчепинга».

— Вас назвали в честь великого Майкла Джордана. А ваш отец Хенрик Ларрсон — легенда шведского футбола. Как эти факторы повлияли на ваше детство?

— Быть сыном известного футболиста непросто. В детстве порой слышал по сторонам разговоры: «Да он играет только потому, что папочка его пристроил». Это отвлекало, я сильно переживал. Но с годами научился воспринимать сравнение с отцом как дополнительную мотивацию. Как стимул доказать всем, что Джордан Ларссон в первую очередь хороший футболист, а не просто сын Хенрика.