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    Джордан Ларссон: «Хочу доказать, что я хороший футболист, а не просто сын Хенрика»

    Футболист «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о своей мотивации. Швед пришел в команду летом из «Норрчепинга».

    — Вас назвали в честь великого Майкла Джордана. А ваш отец Хенрик Ларрсон — легенда шведского футбола. Как эти факторы повлияли на ваше детство?

    — Быть сыном известного футболиста непросто. В детстве порой слышал по сторонам разговоры: «Да он играет только потому, что папочка его пристроил». Это отвлекало, я сильно переживал. Но с годами научился воспринимать сравнение с отцом как дополнительную мотивацию. Как стимул доказать всем, что Джордан Ларссон в первую очередь хороший футболист, а не просто сын Хенрика.

    • Ларссон в текущем сезоне РПЛ провел четыре матча, забил гол.
    • «Спартак» в таблице идет шестым.
    • Завтра, 14 сентября, москвичи дома встретятся с «Уралом».

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 11:25
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      Fraig 15 минут назад

      До Хенрика Ларссона ему ещё очень далеко...

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      Рейтинг: +238

      seth343 1 час назад

      Завтра будет шанс

      0
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      Рейтинг: +43

      NEONFOL 1 час назад

      вяленький трансфер, может конечно ему надо больше игрового времени чтоб уверенности поболее стало, но кто ж даст то столько. На его радость понсе пока тоже не сильно блистает, а так бы присел на лавочку надолго

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      Рейтинг: +19893

      oyabun 1 час назад

      Пока Джордан не очень вписывается в игру, пользы от него немного. Да еще и занимает позицию Бакаева, на которой тот наиболее эффективен.

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