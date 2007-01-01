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    Дуглас Сантос: «Спартак» – «Зенит» – большое противостояние для всего мира»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос раскрыл свое понимание матча восьмого тура РПЛ против «Спартака» (1:0). Единственный гол действующие чемпионы забили в первом тайме.

    — Вообще вы знали до трансфера, что «Спартак» для «Зенита», как «Барселона» для «Реала»?

    — Знал. Но не понимал этих ощущений изнутри. «Спартак» — «Зенит» — большое противостояние не только для России, но и всего мира. Во многих СМИ об этом говорится, даже в зарубежных. Так что для меня было очень важно сыграть в такой встрече.

    — Можете сравнить эту игру по накалу и атмосфере с каким-то дерби, в котором вы играли?

    — Могу сравнить это с финалом Кубка Бразилии, где я в составе «Атлетику Минейро» играл против «Крузейро». Болельщики вели себя очень агрессивно, эмоции похожи. Тогда мы тоже смогли победить. Это был очень важный трофей, который мы выиграли у принципиального соперника.

    • Бразилец пришел в «Зенит» летом из «Гамбурга».
    • Сантос не пропустил ни одного матча РПЛ в текущем сезоне.
    • «Зенит» лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует сейчас в РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5004

      Агасфер 1 час назад

      Не смеши...Но мы поняли,что ты с детства за "Спартак".

      0
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      Рейтинг: +9566

      vladimir-7 1 час назад

      Да чего там, противостояние для всего мира, всей вселенной.

      0
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