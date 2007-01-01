Дуглас Сантос: «Спартак» – «Зенит» – большое противостояние для всего мира»

Не смеши...Но мы поняли,что ты с детства за "Спартак".
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос раскрыл свое понимание матча восьмого тура РПЛ против «Спартака» (1:0). Единственный гол действующие чемпионы забили в первом тайме.
— Вообще вы знали до трансфера, что «Спартак» для «Зенита», как «Барселона» для «Реала»?
— Знал. Но не понимал этих ощущений изнутри. «Спартак» — «Зенит» — большое противостояние не только для России, но и всего мира. Во многих СМИ об этом говорится, даже в зарубежных. Так что для меня было очень важно сыграть в такой встрече.
— Можете сравнить эту игру по накалу и атмосфере с каким-то дерби, в котором вы играли?
— Могу сравнить это с финалом Кубка Бразилии, где я в составе «Атлетику Минейро» играл против «Крузейро». Болельщики вели себя очень агрессивно, эмоции похожи. Тогда мы тоже смогли победить. Это был очень важный трофей, который мы выиграли у принципиального соперника.
- Бразилец пришел в «Зенит» летом из «Гамбурга».
- Сантос не пропустил ни одного матча РПЛ в текущем сезоне.
- «Зенит» лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует сейчас в РПЛ.