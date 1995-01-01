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    И футбольное, и хоккейное «Динамо» занимают в своих чемпионатах 11-е места

    Как минимум сутки в российском спорте будет наблюдаться ситуация, когда и хоккейное, и футбольное «Динамо» занимают в своих чемпионатах 11-е места. Вчера, 12 сентября, в матче Континентальной хоккейное лиги динамовцы крупно уступили в гостях «Локомотиву».

    После поражения динамовцы заняли 11-е место в общей таблице КХЛ. Футбольное «Динамо» оказалось на такой же позиции в РПЛ перед паузой на матчи сборных.

    • 16 сентября футбольное «Динамо» встретится с «Уфой».
    • В прошлом сезоне москвичи в РПЛ финишировали 12-ми.
    • Лидирует в РПЛ «Краснодар».

    Источник: Бомбардир.ру

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