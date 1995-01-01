И футбольное, и хоккейное «Динамо» занимают в своих чемпионатах 11-е места

Как минимум сутки в российском спорте будет наблюдаться ситуация, когда и хоккейное, и футбольное «Динамо» занимают в своих чемпионатах 11-е места. Вчера, 12 сентября, в матче Континентальной хоккейное лиги динамовцы крупно уступили в гостях «Локомотиву».

После поражения динамовцы заняли 11-е место в общей таблице КХЛ. Футбольное «Динамо» оказалось на такой же позиции в РПЛ перед паузой на матчи сборных.