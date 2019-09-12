Алвес: «Мог вернуться в «Ювентус» или «Барселону»

Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес рассказал, почему решил минувшим летом не возвращаться в «Барселону» или «Ювентус».

«Я мог вернуться в «Ювентус» или «Барселону». Но я не принимаю внезапных решений. Спрашиваю у себя, что мне даст этот клуб, стану ли я там лучше как личность и профессионал. Тем более, они думают, что у меня есть срок годности. Но я снова чувствую себя молодым парнем. Я вернулся назад во времени и сейчас начинаю свою карьеру», – сказал Алвес.