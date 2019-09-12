Manchester Evening News: «МЮ», «Ман Сити» и «Ливерпуль» поборются за Мэддисона

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон привлек внимание топ-клубов АПЛ.
По информации Manchester Evening News, 22-летним футболистом интересуются «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
Ожидается, что купить хавбека вышеупомянутые клубы попытаются летом 2020 года.
- «Лестер» купил Мэддисона в 2018 году за 25 миллионов евро.
- В активе игрока 43 матча, восемь голов и девять результативных передач.
- Рыночная стоимость англичанина – 45 миллионов евро.
Источник: Manchester Evening News
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