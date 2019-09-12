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    Manchester Evening News: «МЮ», «Ман Сити» и «Ливерпуль» поборются за Мэддисона

    Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон привлек внимание топ-клубов АПЛ.

    По информации Manchester Evening News, 22-летним футболистом интересуются «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

    Ожидается, что купить хавбека вышеупомянутые клубы попытаются летом 2020 года.

    • «Лестер» купил Мэддисона в 2018 году за 25 миллионов евро.
    • В активе игрока 43 матча, восемь голов и девять результативных передач.
    • Рыночная стоимость англичанина – 45 миллионов евро.

    Источник: Manchester Evening News

    Английская газета, которая выходит шесть дней в неделю. Основана в 1868 году. Ежедневный тираж - почти 40 тысяч экземпляров.

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    12.09.2019 22:30
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