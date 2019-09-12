Михаил Кержаков – о Кокорине: «Нормально мы его примем. Как мы должны его принимать? Как вертухаи, что ли?»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о вероятном возвращении в петербургский клуб нападающего Александра Кокорина.

«Нормально мы его примем. Как мы должны его принимать? Как вертухаи, что ли? Я верю, что он вернется на прежний уровень.

Слушай, давай так: он совершил проступок. Получил наказание. Испил чашу. Все, можно все забыть. Понятно, что будет тяжело. Понятно, что будет негатив на стадионах. Но думаю, что он преодолеет, а мы поможем, чем сможем», – сказал Кержаков.