Михаил Кержаков – о Кокорине: «Нормально мы его примем. Как мы должны его принимать? Как вертухаи, что ли?»

По кругу пустите че
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о вероятном возвращении в петербургский клуб нападающего Александра Кокорина.
«Нормально мы его примем. Как мы должны его принимать? Как вертухаи, что ли? Я верю, что он вернется на прежний уровень.
Слушай, давай так: он совершил проступок. Получил наказание. Испил чашу. Все, можно все забыть. Понятно, что будет тяжело. Понятно, что будет негатив на стадионах. Но думаю, что он преодолеет, а мы поможем, чем сможем», – сказал Кержаков.
- 6 сентября суд удовлетворил ходатайство Кокорина об условно-досрочном освобождении.
- Форвард выступал за «Зенит» с 2016 года и забил 34 гола в 92 матчах.
- Сейчас 28-летний футболист является свободным агентом.