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    Михаил Кержаков – о Кокорине: «Нормально мы его примем. Как мы должны его принимать? Как вертухаи, что ли?»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о вероятном возвращении в петербургский клуб нападающего Александра Кокорина.

    «Нормально мы его примем. Как мы должны его принимать? Как вертухаи, что ли? Я верю, что он вернется на прежний уровень.

    Слушай, давай так: он совершил проступок. Получил наказание. Испил чашу. Все, можно все забыть. Понятно, что будет тяжело. Понятно, что будет негатив на стадионах. Но думаю, что он преодолеет, а мы поможем, чем сможем», – сказал Кержаков.

    • 6 сентября суд удовлетворил ходатайство Кокорина об условно-досрочном освобождении.
    • Форвард выступал за «Зенит» с 2016 года и забил 34 гола в 92 матчах.
    • Сейчас 28-летний футболист является свободным агентом.

    Источник: «Фонтанка»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2005

      BlackMurder 4 минуты назад

      По кругу пустите че

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4999

      Агасфер 11 минут назад

      А вы и есть вертухаи Миллера! Не тщи себя надеждой,что какая-то особо ценная порода. Тем более,с таким словарным запасом и образом мыслей.Зачем было разыгрывать комедию партнёрства "Зенита" с Эрмитажем и Русским музеем???

      -1
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      Рейтинг: +42

      Karel1977 17 минут назад

      Красава!

      0
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