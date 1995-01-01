Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    3 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?

    ЦСКА: «Васин вновь выбыл из строя. Здоровья, Витя!»

    Защитник ЦСКА Виктор Васин прооперирован в Германии.

    «Виктор Васин вновь выбыл из строя. Ему провели ревизию собственной связки надколенника левого коленного сустава, которую ранее оперировали в клинике «Вилла Стюарт» в Риме. Здоровья, Витя!» – говорится в сообщении армейцев в твиттере.

    • В июле Васин получил травму в матче 3-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:0) и был заменен. Спустя две недели защитник отыграл матч с «Сочи» (0:0).
    • Долгое время Васин восстанавливался после разрыва «крестов», полученного в феврале 2018 года.

    Источник: твиттер ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:43
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2037

      InterMilLano1908 6 минут назад

      Хорошая новость!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +907

      Mirak92 47 минут назад

      Нууу слава богу.Достали привозы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79340
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73674
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru