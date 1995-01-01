ЦСКА: «Васин вновь выбыл из строя. Здоровья, Витя!»

Защитник ЦСКА Виктор Васин прооперирован в Германии.

«Виктор Васин вновь выбыл из строя. Ему провели ревизию собственной связки надколенника левого коленного сустава, которую ранее оперировали в клинике «Вилла Стюарт» в Риме. Здоровья, Витя!» – говорится в сообщении армейцев в твиттере.