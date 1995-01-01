ЦСКА: «Васин вновь выбыл из строя. Здоровья, Витя!»

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Защитник ЦСКА Виктор Васин прооперирован в Германии.
«Виктор Васин вновь выбыл из строя. Ему провели ревизию собственной связки надколенника левого коленного сустава, которую ранее оперировали в клинике «Вилла Стюарт» в Риме. Здоровья, Витя!» – говорится в сообщении армейцев в твиттере.
- В июле Васин получил травму в матче 3-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:0) и был заменен. Спустя две недели защитник отыграл матч с «Сочи» (0:0).
- Долгое время Васин восстанавливался после разрыва «крестов», полученного в феврале 2018 года.