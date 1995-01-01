Ари – о краже 12 часов: «У меня будто украли сердце»

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал кражу 12 наручных часов из своего дома.

«Кража часов очень сильно задела меня, как будто у меня украли сердце. Сотрудники полиции начали работать быстро – спустя несколько дней они нашли человека, который проник в мой дом. Полиция нашла у преступника только шесть штук. Одни из них я получил за сотую игру за «Краснодар», другие – за чемпионство в «Локомотиве».

Расследование продолжается, преступник не хочет ничего говорить. Я надеюсь, что полиция работает также усердно над поисками оставшихся часов и сможет найти их», – сказал Ари.

Ранее из дома Ари украли 12 часов стоимостью 23 миллионов рублей. По подозрению в краже полиция задержала ранее судимого жителя Краснодара. Часть украденных часов подозреваемый успел продать.