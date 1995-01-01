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    Ари – о краже 12 часов: «У меня будто украли сердце»

    Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал кражу 12 наручных часов из своего дома.

    «Кража часов очень сильно задела меня, как будто у меня украли сердце. Сотрудники полиции начали работать быстро – спустя несколько дней они нашли человека, который проник в мой дом. Полиция нашла у преступника только шесть штук. Одни из них я получил за сотую игру за «Краснодар», другие – за чемпионство в «Локомотиве».

    Расследование продолжается, преступник не хочет ничего говорить. Я надеюсь, что полиция работает также усердно над поисками оставшихся часов и сможет найти их», – сказал Ари.

    Ранее из дома Ари украли 12 часов стоимостью 23 миллионов рублей. По подозрению в краже полиция задержала ранее судимого жителя Краснодара. Часть украденных часов подозреваемый успел продать.

    • В текущем сезоне Ари сыграл за «Краснодар» в РПЛ пять матчей, забил гол и отдал ассист.
    • По данным Sports.ru, зарплата Ари по состоянию на 2018 год – 2 миллиона евро в год.

    Источник: ТАСС

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +28

      Ссппааррттаакк 31 минуту назад

      Бедный Ари, он их на пальцах рук носил и двое часов на руках.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +37

      david17 57 минут назад

      даже если бы они в сумме стоили 10 тысяч, зачем так много то я не понимаю))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5781

      mihail200606 58 минут назад

      Обидно..

      -1
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