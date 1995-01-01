«Чемпионат»: Чалова признают лучшим игроком России до 21 года

Вся тупая шайка в наличии, что чуть болгарам не слила. Еще бы тренеришку их сюда безмозглого.
Стали известны итоги голосования в номинации на премию Анатолия Бышовца, вручаемую лучшему игроку России до 21 года.
Победителем голосования стал нападающий ЦСКА Федор Чалов, который получил 68 баллов, пишет «Чемпионат». Вратарь Матвей Сафонов и полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов из «Краснодара» заработали по 48 баллов.
Итоги голосования:
1. Федор Чалов (ЦСКА) – 68 баллов
2-3. Матвей Сафонов («Краснодар») – 48
2-3. Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар») – 48
4. Ильзат Ахметов (ЦСКА) – 40
5. Николай Рассказов («Спартак») – 13
6-8. Иван Обляков (ЦСКА) – 12
6-8. Иван Игнатьев («Краснодар») – 12
6-8. Александр Максименко («Спартак») – 12
9. Роман Евгеньев («Динамо») – 4
10. Артем Галаджан («Оренбург») – 3
11-14. Александр Ломовицкий («Спартак»/«Арсенал») – 1
11-14. Вячеслав Грулев («Динамо») – 1
11-14. Игорь Дивеев (ЦСКА) – 1
11-14. Даниил Уткин («Краснодар») – 1
За молодых футболистов голосовали 44 российских игрока старше 28 лет.
- Чалов – воспитанник ЦСКА.
- За основную команду он дебютировал в сентябре 2016 года.
- В прошлом сезоне РПЛ Чалов забил 15 голов в 30 встречах, став самым молодым лучшим бомбардиром чемпионата России в истории турнира.