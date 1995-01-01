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    «Чемпионат»: Чалова признают лучшим игроком России до 21 года

    Стали известны итоги голосования в номинации на премию Анатолия Бышовца, вручаемую лучшему игроку России до 21 года.

    Победителем голосования стал нападающий ЦСКА Федор Чалов, который получил 68 баллов, пишет «Чемпионат». Вратарь Матвей Сафонов и полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов из «Краснодара» заработали по 48 баллов.

    Итоги голосования:

    1. Федор Чалов (ЦСКА) – 68 баллов
    2-3. Матвей Сафонов («Краснодар») – 48
    2-3. Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар») – 48
    4. Ильзат Ахметов (ЦСКА) – 40
    5. Николай Рассказов («Спартак») – 13
    6-8. Иван Обляков (ЦСКА) – 12
    6-8. Иван Игнатьев («Краснодар») – 12
    6-8. Александр Максименко («Спартак») – 12
    9. Роман Евгеньев («Динамо») – 4
    10. Артем Галаджан («Оренбург») – 3
    11-14. Александр Ломовицкий («Спартак»/«Арсенал») – 1
    11-14. Вячеслав Грулев («Динамо») – 1
    11-14. Игорь Дивеев (ЦСКА) – 1
    11-14. Даниил Уткин («Краснодар») – 1

    За молодых футболистов голосовали 44 российских игрока старше 28 лет.

    • Чалов – воспитанник ЦСКА.
    • За основную команду он дебютировал в сентябре 2016 года.
    • В прошлом сезоне РПЛ Чалов забил 15 голов в 30 встречах, став самым молодым лучшим бомбардиром чемпионата России в истории турнира.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2970

      paracetamol 7 минут назад

      Вся тупая шайка в наличии, что чуть болгарам не слила. Еще бы тренеришку их сюда безмозглого.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +702

      GSmall 10 минут назад

      Не то что Зенит.Скроботава так и не взяли в основу.Берут всяких Осорио ,бабки на ветер

      1
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      Рейтинг: +1326

      Томик 34 минуты назад

      А кто голосует(или голосовал) и где?

      0
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