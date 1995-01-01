«Чемпионат»: Чалова признают лучшим игроком России до 21 года

Стали известны итоги голосования в номинации на премию Анатолия Бышовца, вручаемую лучшему игроку России до 21 года.

Победителем голосования стал нападающий ЦСКА Федор Чалов, который получил 68 баллов, пишет «Чемпионат». Вратарь Матвей Сафонов и полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов из «Краснодара» заработали по 48 баллов.

Итоги голосования:

1. Федор Чалов (ЦСКА) – 68 баллов

2-3. Матвей Сафонов («Краснодар») – 48

2-3. Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар») – 48

4. Ильзат Ахметов (ЦСКА) – 40

5. Николай Рассказов («Спартак») – 13

6-8. Иван Обляков (ЦСКА) – 12

6-8. Иван Игнатьев («Краснодар») – 12

6-8. Александр Максименко («Спартак») – 12

9. Роман Евгеньев («Динамо») – 4

10. Артем Галаджан («Оренбург») – 3

11-14. Александр Ломовицкий («Спартак»/«Арсенал») – 1

11-14. Вячеслав Грулев («Динамо») – 1

11-14. Игорь Дивеев (ЦСКА) – 1

11-14. Даниил Уткин («Краснодар») – 1

За молодых футболистов голосовали 44 российских игрока старше 28 лет.