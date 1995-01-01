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    Месси – о совместном обеде с Роналду: «Без проблем»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси заявил о готовности пообедать с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    – Криштиану недавно сказал, что хотел бы пообедать с вами. Вы бы приняли его приглашение?

    – Да, без проблем. Я всегда говорил, что у меня нет никаких разногласий с ним. Пусть мы не являемся друзьями, никогда не делили раздевалку, но я всегда встречаюсь с ним на церемониях награждения. Кстати, на недавней встрече [в Монако] мы довольно долго общались.

    Состоится ли совместный обед? Не знаю. У каждого из нас своя жизнь и свои обязанности. Но, конечно, я бы принял его приглашение.

    • Роналду пригласил Месси на обед во время церемонии вручения наград по итогам прошлого сезона Лиги чемпионов, которая состоялась 29 августа.
    • Португалец и аргентинец на протяжении девяти сезонов боролись за звание лучшего бомбардира Примеры.
    • Летом 2018 года Криштиану покинул «Реал» и перешел в «Ювентус».

    Источник: Sport.es

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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +462

      Mister_Tomsk 47 минут назад

      А динарка бы салфетки подносил))) хыхы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +504

      Санёк 17 > Mister_Tomsk 32 минуты назад

      Динарка щас стажируются в ночном клубе))(( гыгыгы

      1
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      ...
      Рейтинг: +462

      Mister_Tomsk > Санёк 17 28 минут назад

      Ты хотел сказать, в ночном гей клубе?)))

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