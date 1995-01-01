Месси – о совместном обеде с Роналду: «Без проблем»

А динарка бы салфетки подносил))) хыхы
Капитан «Барселоны» Лионель Месси заявил о готовности пообедать с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
– Криштиану недавно сказал, что хотел бы пообедать с вами. Вы бы приняли его приглашение?
– Да, без проблем. Я всегда говорил, что у меня нет никаких разногласий с ним. Пусть мы не являемся друзьями, никогда не делили раздевалку, но я всегда встречаюсь с ним на церемониях награждения. Кстати, на недавней встрече [в Монако] мы довольно долго общались.
Состоится ли совместный обед? Не знаю. У каждого из нас своя жизнь и свои обязанности. Но, конечно, я бы принял его приглашение.
- Роналду пригласил Месси на обед во время церемонии вручения наград по итогам прошлого сезона Лиги чемпионов, которая состоялась 29 августа.
- Португалец и аргентинец на протяжении девяти сезонов боролись за звание лучшего бомбардира Примеры.
- Летом 2018 года Криштиану покинул «Реал» и перешел в «Ювентус».