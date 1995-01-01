Бабаев: «Кандидатуру Мамаева рассматривать не будем. Нет уверенности, что он усилит команду»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о гипотетическом возобновлении сотрудничества с полузащитником Павлом Мамаевым.

30-летний футболист выступал за армейцев с 2007 по 2013 год.

Ожидается, что в скором времени «Краснодар» расторгнет контракт с хавбеком и он станет свободным агентом.

С октября прошлого года спортсмен находится в тюрьме. На следующей неделе его выпустят по УДО.

«Кандидатуру Мамаева в случае разрыва контракта с «Краснодаром» рассматривать не будем. Дело не в том, что в ЦСКА категорически не должно быть футболистов с негативным имиджем. Всe-таки это больше спортивные причины. Нет-нет, да обсуждаем это с Гончаренко. Нет уверенности, что со спортивной точки зрения Паша усилит команду.

Каждый может ошибиться. Да, история очень некрасивая, недопустимая, но ребята искупили еe сполна. Поэтому нельзя больше трогать их на эту тему, если они не дадут поводов в будущем, на что мне хочется надеяться. Так что речь не идeт о репутации – речь идeт исключительно о спортивных аспектах», – сказал Бабаев.