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    Бабаев: «Возвращение Мусы нереально. Вариант с Думбия не рассматривался»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, обсуждалась ли в клубе возможность возвращения форвардов Сейду Думбия и Ахмеда Мусы.

    «Гипотетическое возвращение Думбия этим летом? Да, мы такое делали с Вагнером, Мусой, тем же Думбия. Но хорошо то, что хорошо продумано, проанализировано, базируется на разуме, а не на эмоциях. Все мы тоскуем по временам, когда Вагнер, Думбия и Муса играли за нас. Но жить прошлым неправильно, это путь в никуда.

    Физиологические процессы не обмануть, все мы не молодеем. Мы знали функциональное состояние, в котором находится Сейду. Боюсь, даже если бы он выходил через матч, это стало бы разочарованием. Это было бы неправильно по отношению как к клубу, так и к самому игроку.

    Хочется, чтобы Сейду запомнили на коне, а не на щите. Этот вариант даже не рассматривался. А вот в отношении Мусы такие мысли были. Но его возвращение нереально – он получает в Саудовской Аравии очень хорошие деньги», – сказал Бабаев.

    • 31-летний Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год, а также в первой половине сезона-2015/16.
    • В активе ивуарийца 95 мячей в 150 матчах.
    • 26-летний Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18.
    • На счету нигерийца 61 гол в 184 играх.

    Источник: «Чемпионат»

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