Бабаев: «Возвращение Мусы нереально. Вариант с Думбия не рассматривался»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, обсуждалась ли в клубе возможность возвращения форвардов Сейду Думбия и Ахмеда Мусы.

«Гипотетическое возвращение Думбия этим летом? Да, мы такое делали с Вагнером, Мусой, тем же Думбия. Но хорошо то, что хорошо продумано, проанализировано, базируется на разуме, а не на эмоциях. Все мы тоскуем по временам, когда Вагнер, Думбия и Муса играли за нас. Но жить прошлым неправильно, это путь в никуда.

Физиологические процессы не обмануть, все мы не молодеем. Мы знали функциональное состояние, в котором находится Сейду. Боюсь, даже если бы он выходил через матч, это стало бы разочарованием. Это было бы неправильно по отношению как к клубу, так и к самому игроку.

Хочется, чтобы Сейду запомнили на коне, а не на щите. Этот вариант даже не рассматривался. А вот в отношении Мусы такие мысли были. Но его возвращение нереально – он получает в Саудовской Аравии очень хорошие деньги», – сказал Бабаев.