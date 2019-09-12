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    «Барселона» – самый посещаемый клуб Европы в прошлом сезоне

    УЕФА опубликовал отчет о суммарной посещаемости в домашних матчах среди клубов европейских лиг в сезоне-2018/19.

    Лидером рейтинга стала «Барселона» с показателем 1,44 миллиона зрителей. Первая пятерка выглядит следующим образом:

    1. «Барселона» – 1,44 миллиона;

    2. «Манчестер Юнайтед» – 1,42 миллиона;

    3. «Боруссия» Дортмунд – 1,37 миллиона;

    4. «Бавария» – 1,28 миллиона;

    5. «Реал» – 1,15 миллиона.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1074

      lek! 2 часа назад

      Барусия молодцы , помню в один год было подано 512 тыс заявок на обонементы . Вот где действительно любят футбол.

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