«Барселона» – самый посещаемый клуб Европы в прошлом сезоне

Барусия молодцы , помню в один год было подано 512 тыс заявок на обонементы . Вот где действительно любят футбол.
УЕФА опубликовал отчет о суммарной посещаемости в домашних матчах среди клубов европейских лиг в сезоне-2018/19.
Лидером рейтинга стала «Барселона» с показателем 1,44 миллиона зрителей. Первая пятерка выглядит следующим образом:
1. «Барселона» – 1,44 миллиона;
2. «Манчестер Юнайтед» – 1,42 миллиона;
3. «Боруссия» Дортмунд – 1,37 миллиона;
4. «Бавария» – 1,28 миллиона;
5. «Реал» – 1,15 миллиона.