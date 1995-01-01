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    Бабаев: «Я бы не сказал, что ЦСКА не способен претендовать на чемпионство»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о ресурсах армейцев для борьбы за чемпионство в РПЛ.

    – У вас есть понимание, что количественный состав нынешнего ЦСКА не способен претендовать на чемпионство?

    – Я бы так не сказал. Даже если мы сейчас начнем сравнивать по позициям...

    – Но речь именно о числе игроков. Вот выпадает Сигурдссон на дерби со «Спартаком» – и впереди вынужденно оказывается Яка Бийол.

    – Это был беспрецедентный период, когда мы буквально после каждого матча теряли по одному, а то и по два футболиста – надеюсь, он закончится. В такой ситуации даже «Реал» не был бы основным претендентом на титул. Против лома нет приема, если у тебя после каждого тура выбывает по человеку...

    Да, возможно, у нас нет двух исполнителей высокого уровня на каждую позицию, но в целом если посчитать – в обойме 21-22 игрока. Да, есть те, кого крайне трудно заменить – например, Акинфеев, Марио Фернандес, Влашич, Чалов. Но в каждой команде такие присутствуют.

    • По итогам восьми туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
    • От лидирующей тройки («Ростов», «Краснодар», «Зенит») армейцы отстают на одно очко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1391

      Derzkiy1 18 минут назад

      Жора,Алан,Сигу главное в обойме , что бы быстрее были с их появлением и нормальной формой , врятли кто выиграет ЦСКА в чемпионате

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      Рейтинг: +9541

      vladimir-7 52 минуты назад

      В зимнее ТО ЦСКА приобретет еще несколько игроков и все будет нормально.

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      Рейтинг: +11584

      bset 58 минут назад

      Захожу, а все главные новости про ЦСКА) Мне-то в радость, а что делать болельщикам других клубов? Хочется им разорванное на мелкие куски интервью второй день читать? Сомневаюсь. Но до бомбардировских школописателей это вряд ли когда-нибудь дойдет.

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      Рейтинг: +1899

      Masteralex > bset 36 минут назад

      нормальная практика, когда длинное интервью, которые случается раз в год бьют на какие-то мелкие ключевые моменты, интервью с Карпиным, несколько новостей с Карпиным, интервью с Черчесовым несколько новостей с Черчесовым

      к примеру когда прямая линия с Путиным, то вся лента на всех новостных сайтах завалена новостями с прямой линии, а что делать тем, кому политика не интересна?

      и по твоей логике получается, что вообще все журналисты новостных сайтов школописатели

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