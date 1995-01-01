Бабаев: «Я бы не сказал, что ЦСКА не способен претендовать на чемпионство»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о ресурсах армейцев для борьбы за чемпионство в РПЛ.

– У вас есть понимание, что количественный состав нынешнего ЦСКА не способен претендовать на чемпионство?

– Я бы так не сказал. Даже если мы сейчас начнем сравнивать по позициям...

– Но речь именно о числе игроков. Вот выпадает Сигурдссон на дерби со «Спартаком» – и впереди вынужденно оказывается Яка Бийол.

– Это был беспрецедентный период, когда мы буквально после каждого матча теряли по одному, а то и по два футболиста – надеюсь, он закончится. В такой ситуации даже «Реал» не был бы основным претендентом на титул. Против лома нет приема, если у тебя после каждого тура выбывает по человеку...

Да, возможно, у нас нет двух исполнителей высокого уровня на каждую позицию, но в целом если посчитать – в обойме 21-22 игрока. Да, есть те, кого крайне трудно заменить – например, Акинфеев, Марио Фернандес, Влашич, Чалов. Но в каждой команде такие присутствуют.