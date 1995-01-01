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    Бабаев – об уходе Еременко в «Спартак»: «Он находился в неуравновешенном состоянии»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением относительно ситуации с переходом полузащитника Романа Еременко в «Спартак» после окончания его дисквалификации.

    «Сейчас грустить и печалиться смысла нет. Я рад за Рому, в жизни нам иногда не хватает «хэппи эндов». Очень надеюсь, что у него все будет также продолжаться. Мы уже тогда сказали, что удивлены его выбором. Но, видимо, Еременко находился в неуравновешенном состоянии и не смог принять правильное решение.

    Главная причина — реакция болельщиков Мы даже не стали обсуждать, потому что это утопия. Вообще не вникали в детали. Его никто не принял бы. Но, кстати, не так давно Рома внес небольшую сумму в качестве благотворительного взноса в счет академии ЦСКА. Понятно, что ущерб, который мы получили из-за его истории, в 100 раз больше, но что сделано, то сделано», – подытожил Бабаев.

    • В октябре 2016 года финский полузащитник был дисквалифицирован на два года. В его крови нашли следы производных веществ кокаина.
    • После истечения дисквалификации Еременко решил не подписывать контракт с ЦСКА и перешел в «Спартак» на правах свободного агента.
    • С января 2019 года 32-летний хавбек выступает за «Ростов».

    Источник: «СЭ»

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