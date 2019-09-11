Максименко рассказал о предложении турецкого клуба в минувшее трансферное окно

Рано ему еще сваливать из Спартака. Парень растет и это заметно, но и недостатков пока достаточно, так какие его годы - место в основе его железобетонно, тем более Селихов не скоро будет в строю, Саше просто нужно время спокойно работать и работать.
Вратарь «Спартака» Александр Максименко летом имел предложение от одного из турецких клубов. Об этом рассказал сам игрок.
«Об уходе не думал, а вот предложение от турецкого клуба было. Но называть этот клуб я не хочу, ведь не считаю себя готовым вратарем, который сейчас может просто так уходить и оставлять команду. Я принял осознанное решение остаться в московском «Спартаке», – отметил Максименко.
- Максименко пришел в академию «Спартака» летом 2013 года, перейдя из «Академии им. В. Понедельника» за 7 тыс. евро.
- За основную команду московского клуба 21-летний голкипер провел 45 матчей и пропустил 54 гола.
- Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Максименко в 5 млн евро.