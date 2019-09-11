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    Максименко рассказал о предложении турецкого клуба в минувшее трансферное окно

    Вратарь «Спартака» Александр Максименко летом имел предложение от одного из турецких клубов. Об этом рассказал сам игрок.

    «Об уходе не думал, а вот предложение от турецкого клуба было. Но называть этот клуб я не хочу, ведь не считаю себя готовым вратарем, который сейчас может просто так уходить и оставлять команду. Я принял осознанное решение остаться в московском «Спартаке», – отметил Максименко.

    • Максименко пришел в академию «Спартака» летом 2013 года, перейдя из «Академии им. В. Понедельника» за 7 тыс. евро.
    • За основную команду московского клуба 21-летний голкипер провел 45 матчей и пропустил 54 гола.
    • Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Максименко в 5 млн евро.

    Источник: твиттер Adelphia Baku

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    11.09.2019 22:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19875

      oyabun 1 час назад

      Рано ему еще сваливать из Спартака. Парень растет и это заметно, но и недостатков пока достаточно, так какие его годы - место в основе его железобетонно, тем более Селихов не скоро будет в строю, Саше просто нужно время спокойно работать и работать.

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