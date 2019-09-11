Максименко рассказал о предложении турецкого клуба в минувшее трансферное окно

Вратарь «Спартака» Александр Максименко летом имел предложение от одного из турецких клубов. Об этом рассказал сам игрок.

«Об уходе не думал, а вот предложение от турецкого клуба было. Но называть этот клуб я не хочу, ведь не считаю себя готовым вратарем, который сейчас может просто так уходить и оставлять команду. Я принял осознанное решение остаться в московском «Спартаке», – отметил Максименко.