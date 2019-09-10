Эвра начал тренерскую карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился впечатлениями от первого дня в тренерском штабе манкунианцев.

«Не могу описать свои чувства в данный момент! Лишь то, что я могу надевать эту тренерскую экипировку, делает меня самым счастливым человеком! Спасибо за помощь в получении тренерской лицензии, «Манчестер Юнайтед», – написал Эвра в своем инстаграме.

38-летний француз выступал за манкунианцев в период с 2006 по 2014 годы.

В 2018 году бывший защитник сборной Франции завершил карьеру футболиста.

Сейчас Эвра присоединился к тренерскому штабу молодежной команды «Манчестер Юнайтед».