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    Эвра начал тренерскую карьеру в «Манчестер Юнайтед»

    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился впечатлениями от первого дня в тренерском штабе манкунианцев.

    «Не могу описать свои чувства в данный момент! Лишь то, что я могу надевать эту тренерскую экипировку, делает меня самым счастливым человеком! Спасибо за помощь в получении тренерской лицензии, «Манчестер Юнайтед», – написал Эвра в своем инстаграме.

    • 38-летний француз выступал за манкунианцев в период с 2006 по 2014 годы.
    • В 2018 году бывший защитник сборной Франции завершил карьеру футболиста.
    • Сейчас Эвра присоединился к тренерскому штабу молодежной команды «Манчестер Юнайтед».

    text

    Публикация от text (@patrice.evra)

    Источник: инстаграм Патриса Эвра

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