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    Гендиректор «Локомотива» опроверг информацию о сносе «РЖД Арены»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал информацию о потенциальном сносе «РЖД Арены» – домашней арены московского клуба.

    «Речь о сносе стадиона не идет и идти не может. Мы обсуждаем идею реконструкции стадиона. Понятно, что мы привыкли к тому, что наш стадион – лучший в стране. Понятно, что на протяжении многих лет он был прекрасным домом и для «Локомотива», и для сборной России. Понятно, что к чемпионату мира было построено множество новых стадионов, который заставляют задуматься нас над тем, как можно было бы сделать нашу арену более комфортной, удобной и приятной для наших болельщиков. Обсуждаем и обдумываем», – заявил Кикнадзе.

    • «РЖД Арена» была открыта 5 июля 2002 года.
    • В последний раз домашняя арена «Локомотива» ремонтировалась в 2017 году.
    • Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что руководство московского коллектива обсуждает возможности реконструкции стадиона.

    Источник: «РИА Новости»

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4990

      Агасфер 1 час назад

      Арустамяна пожизненно лишить права проезда железнодорожным транспортом.

      0
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      Рейтинг: +14337

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Значит будут строить в другом месте. Но всё-равно будут.

      0
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