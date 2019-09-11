Гендиректор «Локомотива» опроверг информацию о сносе «РЖД Арены»

Арустамяна пожизненно лишить права проезда железнодорожным транспортом.
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал информацию о потенциальном сносе «РЖД Арены» – домашней арены московского клуба.
«Речь о сносе стадиона не идет и идти не может. Мы обсуждаем идею реконструкции стадиона. Понятно, что мы привыкли к тому, что наш стадион – лучший в стране. Понятно, что на протяжении многих лет он был прекрасным домом и для «Локомотива», и для сборной России. Понятно, что к чемпионату мира было построено множество новых стадионов, который заставляют задуматься нас над тем, как можно было бы сделать нашу арену более комфортной, удобной и приятной для наших болельщиков. Обсуждаем и обдумываем», – заявил Кикнадзе.
- «РЖД Арена» была открыта 5 июля 2002 года.
- В последний раз домашняя арена «Локомотива» ремонтировалась в 2017 году.
- Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что руководство московского коллектива обсуждает возможности реконструкции стадиона.