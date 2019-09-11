Гендиректор «Локомотива» опроверг информацию о сносе «РЖД Арены»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал информацию о потенциальном сносе «РЖД Арены» – домашней арены московского клуба.

«Речь о сносе стадиона не идет и идти не может. Мы обсуждаем идею реконструкции стадиона. Понятно, что мы привыкли к тому, что наш стадион – лучший в стране. Понятно, что на протяжении многих лет он был прекрасным домом и для «Локомотива», и для сборной России. Понятно, что к чемпионату мира было построено множество новых стадионов, который заставляют задуматься нас над тем, как можно было бы сделать нашу арену более комфортной, удобной и приятной для наших болельщиков. Обсуждаем и обдумываем», – заявил Кикнадзе.