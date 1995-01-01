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    Арустамян: «В РЖД думают о сносе стадионе «Локомотива»

    Руководство московского «Локомотива» обсуждает реконструкцию домашнего стадиона клуба «РЖД Арены». Об этом сообщил в своем телеграм-канале журналист Нобель Арустамян.

    «Локомотив» наконец-то всерьез занялся вопросом реконструкции «РЖД Арены». В ближайший месяц руководство клуба должно провести встречу с архитекторами и московской мэрией. От ее итогов зависит, когда именно начнутся работы в Черкизове — следующим летом или летом 2021 года.

    Также «Локо» и РЖД еще в раздумьях о том, как именно обновлять стадион: реконструировать или же основательно перестроить. Вообще, в клубе и РЖД думают о сносе стадиона и возведении новой арены, но это чересчур дорогое удовольствие. Окончательное решение и бюджет будут приняты в декабре нынешнего года.
    Далеко не факт, что арена обзаведется крышей над полем, о которой так мечтал Илья Геркус.

    Ради работ на домашнем стадионе клуб готов сменить прописку. Ожидается, что на время реконструкции «Локомотив» переедет на стадион «Динамо». Переезд в Петровский парк — пока самый вероятный вариант», – гласит сообщение Арустамяна.

    • «РЖД Арена» была открыта 5 июля 2002 года.
    • Вместимость домашней арены «Локомотива» составляет 27 320 мест.
    • В последний раз стадион реконструировался в 2017 году.

    Источник: телеграм Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 20:11
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4057

      3a zenit 3 минуты назад

      монополист РЖД это нормально бабло пилить,а вот Газпром это б л я воры и жулики.

      0
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      Рейтинг: +491

      xrrrx 21 минуту назад

      ну бабки отмыть надо. по этому будут сносить и строить заново

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    • ...
      Рейтинг: +7344

      parevg 22 минуты назад

      Чушь какая-то.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14325

      DOCTOR PENALTY > parevg 4 минуты назад

      Это не чушь, дорогой Евгений, а обычный российский бизнес узкого круга ограниченных людей.

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