Арустамян: «В РЖД думают о сносе стадионе «Локомотива»

Руководство московского «Локомотива» обсуждает реконструкцию домашнего стадиона клуба «РЖД Арены». Об этом сообщил в своем телеграм-канале журналист Нобель Арустамян.

«Локомотив» наконец-то всерьез занялся вопросом реконструкции «РЖД Арены». В ближайший месяц руководство клуба должно провести встречу с архитекторами и московской мэрией. От ее итогов зависит, когда именно начнутся работы в Черкизове — следующим летом или летом 2021 года.

Также «Локо» и РЖД еще в раздумьях о том, как именно обновлять стадион: реконструировать или же основательно перестроить. Вообще, в клубе и РЖД думают о сносе стадиона и возведении новой арены, но это чересчур дорогое удовольствие. Окончательное решение и бюджет будут приняты в декабре нынешнего года.

Далеко не факт, что арена обзаведется крышей над полем, о которой так мечтал Илья Геркус.

Ради работ на домашнем стадионе клуб готов сменить прописку. Ожидается, что на время реконструкции «Локомотив» переедет на стадион «Динамо». Переезд в Петровский парк — пока самый вероятный вариант», – гласит сообщение Арустамяна.