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    Селюк: «Я бы советовал Феде Бондарчуку снять фильм про такого, как Боря Ротенберг»

    Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга, прокомментировал будущее своего клиента в клубе.

    «У меня начинают закрадываться некоторые мысли. Кикнадзе говорил про грязь вокруг трансферов и о том, что в октябре в «Локомотиве» может появиться спортивный директор. Думаю, он может намекать, что Борис Ротенберг станет спортивным директором. Ведь многие понимают, что Боря не будет погружаться в грязь и получать откаты от трансферов. Я думаю, что кандидатура Бориса Ротенберга подходит для этой работы.

    Смотрите, Юрий Семин как раз считает, что это было бы одно из лучших решений в клубе. Так все считают, потому что если бы Борис стал спортивным директором, от этого выиграл бы клуб. 100 процентов! Не так много людей в российском футболе, кто бы дорожил своей репутацией. А Борис будет дорожить.

    Считаю, что Борис был бы хорошим руководителем в любом клубе, куда бы он ни пришел. Как минимум, он образован. Да, он, может, не так много играл, но где бы он ни был, команды добивались многого. Он по характеру настоящий мужчина. Он бьется, рвет связки, по полгода принимает антибиотики, проходит через определенный ряд травм. И все ради чего? Не ради денег же. Это говорит о его характере и моральных качествах. Такие люди добиваются результата.

    Я бы вообще советовал Феде Бондарчуку снять фильм про такого, как Боря. Мы открываем интернет: Адриано забил. Да плевать на него, его уже здесь нет. Какая нам разница? Лучше писать о таких ребятах, которые бьются, работают, стараются. Но они незаметны, потому что у нас берут таких алкоголиков-тунеядцев, как Адриано», — сказал Селюк.

    Ранее генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе допустил, что должность спортивного директора в скором времени может появиться в клубе.

    • Ротенберг выступает в «Локомотиве» с 2016 года.
    • С Ротенбергом в составе в сезоне-2017/18 железнодорожники в третий раз стали чемпионами России.
    • В сезоне-2018/19 столичная команда заняла второе место в РПЛ и выиграла Кубок России.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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    Сегодня, 17:49
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1151

      CSKA471 19 минут назад

      Что я прочитал?
      А статью про ГЕРОЯ

      1
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    • ...
      Рейтинг: +289

      Rabinovi_ch 37 минут назад

      Борис Ротенберг, чтобы про него не говорили, заслуживает уважения.
      Когда его папа мог назначить его каким нибудь директором в свою компанию, и зарабатывать под 100кк в год, лапать красивых дам, и получать удовольствие от жизни, парень пашет на тренировках, более менее играет, рвет связки.
      Что с ним не так?

      2
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      ...
      Рейтинг: +1770

      absent32 > Rabinovi_ch 24 минуты назад

      согласен с тобой!!! а вот со словами Селюка не могу ни как разобраться... вроде бы все и хорошо написано, а с другой стороны какой то скрытый сарказм прослеживается...

      1
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      ...
      Рейтинг: +136

      Давид59 > Rabinovi_ch 14 минут назад

      Господин Рабинович, Вы вроде всё правильно пишите. Но. Что видят одноклубники Бориса - он в составе команды, которой он явно не соответствует по своему уровню. Если бы не его фамилия - играть бы ему где-нибудь на первенстве водокачки. Помнится ещё Гарик Денисов сломал об него зубы, когда сказал Черчесову (ещё в Динамо) - что ж ты 10 человек на поле выводишь?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > Rabinovi_ch 15 секунд назад

      может то, что его уровень - максимум пфл?

      0
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      Рейтинг: +2670

      Рубинище 47 минут назад

      Селюк заранее лизать стал, что бы потом своих африканцев пристраивать.

      0
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      Рейтинг: +331

      dmzeus 56 минут назад

      Бред сивой кобылы в лунную ночь

      0
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      Рейтинг: +2025

      aaaaahhhh 1 час назад

      ну да такому режиссеру только про такое и снимать....

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