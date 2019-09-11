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    Гризманн: «Надо прерывать матчи, если фанаты поют о расизме и гомофобии»

    Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн заявил, что необходимо останавливать матчи, если фанаты поют песни с расистским или гомофобным подтекстом.

    «На мой взгляд, будет правильным прерывать матчи, если фанаты поют о расизме и гомофобии. Если мы начнем останавливать матчи, фанаты этому не будут рады, и потому перестанут петь эти песни», – сказал Гризманн.

    • В мае Гризманн заявил, что гомофобия это «не мнение, а преступление».
    • Перед этим французский футболист появился на обложке ЛГБТ-журнала Têtu.

    Источник: AS

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    Сегодня, 12:16
    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +1313

      Томик 53 секунды назад

      Если кому-то песенки не нравятся - надо прекращать играть в футбол. За.бали со своей толерантностью, расизмом и гомофобией уже. "Подтекстом" - да охренеть. "Намёк", "между строк", "хайли лайкли". Идите в задницу. Чучело, ты для болельщиков играешь. Иди и играй.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1138

      Spartak 777 18 минут назад

      как же вы задрали со своей толерастией !!! не....даже не так ...со своей псевдо-толерантностью

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Рубин 666 28 минут назад

      Петух бл@@ь...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1012

      almanev 29 минут назад

      Не понял, Гризманн негр или гомосек?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4430

      GoldPlayFIFARus9 > almanev 26 минут назад

      По ходу всё куда проще, у него парень негр))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Дядя Серёжа 33 минуты назад

      А если стадион кричит:"Судья - п..верхолаз!?"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14306

      DOCTOR PENALTY 55 минут назад

      Не давайте повода для этих песен, а то выходите, петухи, в разноцветных шнурках в поддержку кого-то там.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +3676

      alp 1 час назад

      "Гризманн в двух матчах подряд не забил пенальти" - на самом деле - вот причина, почему фанаты пели о "********"

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +512

      Юрэс 1 час назад

      Да ты е........ЫЙ ПРОСТО!!!!
      ФУТБОЛ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ!!!!!!

      4
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