Гризманн: «Надо прерывать матчи, если фанаты поют о расизме и гомофобии»

Если кому-то песенки не нравятся - надо прекращать играть в футбол. За.бали со своей толерантностью, расизмом и гомофобией уже. "Подтекстом" - да охренеть. "Намёк", "между строк", "хайли лайкли". Идите в задницу. Чучело, ты для болельщиков играешь. Иди и играй.
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн заявил, что необходимо останавливать матчи, если фанаты поют песни с расистским или гомофобным подтекстом.
«На мой взгляд, будет правильным прерывать матчи, если фанаты поют о расизме и гомофобии. Если мы начнем останавливать матчи, фанаты этому не будут рады, и потому перестанут петь эти песни», – сказал Гризманн.
- В мае Гризманн заявил, что гомофобия это «не мнение, а преступление».
- Перед этим французский футболист появился на обложке ЛГБТ-журнала Têtu.