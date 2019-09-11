Гризманн: «Надо прерывать матчи, если фанаты поют о расизме и гомофобии»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн заявил, что необходимо останавливать матчи, если фанаты поют песни с расистским или гомофобным подтекстом.

«На мой взгляд, будет правильным прерывать матчи, если фанаты поют о расизме и гомофобии. Если мы начнем останавливать матчи, фанаты этому не будут рады, и потому перестанут петь эти песни», – сказал Гризманн.