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    «Зенит» добился переноса кубкового матча с «Енисеем»

    «Сибирское Агентство Новостей» сообщает о переносе матча 1/16 финала Кубка России между «Енисеем» и «Зенитом».

    Изначально планировалось провести игру 25 или 26 сентября, однако петербургский клуб настоял на изменении даты.

    Чтобы «Зенит» имел дополнительный день отдыха перед матчем с «Локомотивом», встреча с «Енисеем» перенесена на 24 сентября.

    «Я бы не хотел говорить про административный ресурс. «Зенит» сослался на плотный график. Они готовятся к матчам Лиги чемпионов, представляют Россию в Европе. В данном случае и РФС, и красноярский «Енисей» пошли навстречу. Мы за российский футбол», – заявил главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев.

    Источник: «Сибирское Агентство Новостей»

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    Сегодня, 11:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1881

      Masteralex 59 секунд назад

      ну если им перенесли, то значит и другие смогут добиваться такого, и вот если другим не разрешат это уже будет гавно, а так пофиг, перенесли и перенесли

      0
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      Рейтинг: +14297

      DOCTOR PENALTY 8 минут назад

      Кто бы сомневался.

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