«Зенит» добился переноса кубкового матча с «Енисеем»

«Сибирское Агентство Новостей» сообщает о переносе матча 1/16 финала Кубка России между «Енисеем» и «Зенитом».

Изначально планировалось провести игру 25 или 26 сентября, однако петербургский клуб настоял на изменении даты.

Чтобы «Зенит» имел дополнительный день отдыха перед матчем с «Локомотивом», встреча с «Енисеем» перенесена на 24 сентября.

«Я бы не хотел говорить про административный ресурс. «Зенит» сослался на плотный график. Они готовятся к матчам Лиги чемпионов, представляют Россию в Европе. В данном случае и РФС, и красноярский «Енисей» пошли навстречу. Мы за российский футбол», – заявил главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев.