The Sun: Бекхэм пригласил Месси в «Интер» Майами

Совладелец «Интер» Майами Дэвид Бекхэм хочет видеть в своей команде капитана «Барселоны» Лионеля Месси.
Как сообщает The Sun со ссылкой на Barcelona Radio, англичанин уже связывался с аргентинцем и сделал ему предложение.
- Месси всю карьеру провел в «Барсе» и выиграл с командой 34 трофея.
- Контракт форварда с клубом рассчитан до 2021 года, однако футболист может его расторгнуть в конце каждого сезона.
- «Интер» Майами начнет выступать в МЛС со следующего сезона, старт которого запланирован на март 2020 года.