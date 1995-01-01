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    The Sun: Бекхэм пригласил Месси в «Интер» Майами

    Совладелец «Интер» Майами Дэвид Бекхэм хочет видеть в своей команде капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

    Как сообщает The Sun со ссылкой на Barcelona Radio, англичанин уже связывался с аргентинцем и сделал ему предложение.

    • Месси всю карьеру провел в «Барсе» и выиграл с командой 34 трофея.
    • Контракт форварда с клубом рассчитан до 2021 года, однако футболист может его расторгнуть в конце каждого сезона.
    • «Интер» Майами начнет выступать в МЛС со следующего сезона, старт которого запланирован на март 2020 года.

    Источник: The Sun

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