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    Бернардески может зимой покинуть «Ювентус»

    Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески рассматривает вариант с уходом из клуба в ближайшее трансферное окно.

    По информации Calciomercato, футболист опасается, что при Маурицио Сарри не будет получать достаточного количества игровой практики.

    Если это подтвердится, то 25-летний хавбек постарается сменить команду уже в январе.

    • «Ювентус» купил Бернардески в 2017 году у «Фиорентины» за 40 миллионов евро.
    • В активе игрока 71 матч, восемь голов и 12 результативных передач.
    • Его рыночная стоимость – 45 миллионов евро.
    • Ранее интерес к итальянцу проявляла «Барселона».

    Источник: Calciomercato

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