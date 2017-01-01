Бернардески может зимой покинуть «Ювентус»

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески рассматривает вариант с уходом из клуба в ближайшее трансферное окно.

По информации Calciomercato, футболист опасается, что при Маурицио Сарри не будет получать достаточного количества игровой практики.

Если это подтвердится, то 25-летний хавбек постарается сменить команду уже в январе.