Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

    «Челси» зимой предложит 35 миллионов за защитника «Ниццы» Аталя, если с клуба снимут трансферный бан

    В «Челси» надеются, что апелляция, поданная на решение запретить клубу регистрировать новых игроков, будет принята и команда сможет зимой подписывать футболистов. Лондонцы уже наметили цель из чемпионата Франции.

    В случае положительного решения по апелляции «Челси» предложит 35 миллионов фунтов стерлингов за защитника «Ниццы» Юсефа Аталя. Игрок – победитель последнего Кубка африканских наций.

    • На «Челси» наложили трансферный бан за нарушения в части регистрации несовершеннолетних футболистов.
    • Контракт Аталя с «Ниццей» действует до 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2019 23:15
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79335
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73657
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru