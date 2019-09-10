«Челси» зимой предложит 35 миллионов за защитника «Ниццы» Аталя, если с клуба снимут трансферный бан

В «Челси» надеются, что апелляция, поданная на решение запретить клубу регистрировать новых игроков, будет принята и команда сможет зимой подписывать футболистов. Лондонцы уже наметили цель из чемпионата Франции.

В случае положительного решения по апелляции «Челси» предложит 35 миллионов фунтов стерлингов за защитника «Ниццы» Юсефа Аталя. Игрок – победитель последнего Кубка африканских наций.