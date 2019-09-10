Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    В девятом туре РПЛ VAR будет на матчах «Краснодар» – «Крылья Советов» и «Динамо» – «Уфа»

    РФС опубликовал судейские назначения на матчи девятого тура РПЛ. Встречу «Зенита» и «Арсенала» рассудит сочинец Павел Кукуян.

    13 сентября (пятница)

    «Зенит» – «Арсенал»: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Французов (Москва).

    14 сентября (суббота)

    «Спартак» – «Урал»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

    «Сочи» – «Локомотив»: судья – Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

    15 сентября (воскресенье)

    «Оренбург» – «Рубин»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

    «Тамбов» – ЦСКА: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

    «Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); VАР – Алексей Сухой (Люберцы), АVAR – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

    16 сентября (понедельник)

    «Динамо» – «Уфа»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); VАР – Михаил Вилков (Нижний Новгород), АVAR – Сергей Карасев (Москва); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

    «Ростов» – «Ахмат»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья – Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2019 22:58
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2968

      paracetamol 35 минут назад

      Хукуян - это что такое?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79335
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73657
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru