В девятом туре РПЛ VAR будет на матчах «Краснодар» – «Крылья Советов» и «Динамо» – «Уфа»

Хукуян - это что такое?
РФС опубликовал судейские назначения на матчи девятого тура РПЛ. Встречу «Зенита» и «Арсенала» рассудит сочинец Павел Кукуян.
13 сентября (пятница)
«Зенит» – «Арсенал»: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Французов (Москва).
14 сентября (суббота)
«Спартак» – «Урал»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).
«Сочи» – «Локомотив»: судья – Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
15 сентября (воскресенье)
«Оренбург» – «Рубин»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).
«Тамбов» – ЦСКА: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
«Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); VАР – Алексей Сухой (Люберцы), АVAR – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).
16 сентября (понедельник)
«Динамо» – «Уфа»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); VАР – Михаил Вилков (Нижний Новгород), АVAR – Сергей Карасев (Москва); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
«Ростов» – «Ахмат»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья – Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).