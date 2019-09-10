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    Модель, обвинявшая Неймара в изнасиловании, подозревается в клевете, вымогательстве, мошенничестве

    Полиция завела дело в отношении бразильской модели Наджилы Триндаде, обвинившей несколько месяцев назад форварда «ПСЖ» Неймара в изнасиловании. Позже все подозрения с футболиста были сняты.

    Теперь у правоохранителей есть вопросы к самой женщине. Ее подозревают в клевете, вымогательстве и мошенничестве, пишет AS.

    • Вместе с тем экс-мужа Триндаде подозревают в незаконном распространении порнографии.
    • Модель утверждала, что Неймар изнасиловал ее в одном из парижских отелей.
    • Бразилец на прошлой неделе впервые за три месяца вышел на поле.

    Источник: AS

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +59

      Enter2006 50 минут назад

      Видимо коммерческий проект "Шурыгина+" - это общемировая тенденция...
      Будьте внимательны, друзья! ))

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