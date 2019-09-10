Модель, обвинявшая Неймара в изнасиловании, подозревается в клевете, вымогательстве, мошенничестве

Полиция завела дело в отношении бразильской модели Наджилы Триндаде, обвинившей несколько месяцев назад форварда «ПСЖ» Неймара в изнасиловании. Позже все подозрения с футболиста были сняты.

Теперь у правоохранителей есть вопросы к самой женщине. Ее подозревают в клевете, вымогательстве и мошенничестве, пишет AS.