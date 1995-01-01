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    Уткин – об интервью Глушакова: «Наглость, мерзость. Ну не свинья ты после этого?»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков на прошлой неделе дал интервью, в котором упрекнул экс-теннисиста и болельщика «Спартака» Евгения Кафельникова в том, что он не уследил за дочерью, страдающей наркоманией. Реплику футболиста прокомментировал Василий Уткин.

    «Сцена просто мерзкая, когда он попер на Кафельникова. Дескать, сначала со своей семьей разберись – дочь наркоманка и так далее. Я хочу сказать вот что.

    История семьи Евгения Кафельникова давно стала публичной. Его дочь, известная модель, с очень подвижной психикой. Это беда случилась у человека. Все в этой истории взрослые люди и говорят от себя сами. Взрослый спортсмен, который, кстати говоря, не разводился скандально со своей бывшей женой. Ну вот так случилось у человека, так бывает.

    Это беда. Почитайте рассказы, как это бывает иногда (когда люди страдают наркоманией – прим. «Бомбардир»). Это беда семьи. Девочка лечилась неоднократно, тоже старается себя соблюдать. Так вот вышло. Это несчастье.

    И тут Глушаков... Его дочки подрастут, и им одноклассницы скажут: «Папа-то твой маму шаболдой называл». Чеченцами грозил, матери своих детей. Это что, одно и то же, что ли? Позорище. Человек сам ходил это обсуждать на телевидение. Публично скандалил, пытался отсудить что-то у матери своих детей, у женщины.

    У человека столько мозгов, что он по телефону своей жене, находясь в бракоразводном процессе, угрожает «чехами». И он имеет наглость и мерзость напоминать другому человеку, который сам о себе все вынес в пространство, что у него, видите ли, не сложилось с дочкой. А это несчастье, это беда. Ну не свинья ты после этого?» – сказал Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

    • Глушаков уже официально развелся с матерью своих детей.
    • Футболист покинул «Спартак» летом.
    • Кафельников – олимпийский чемпион 2000 года.

    Источник: YouTube-канал «Эхо Спорт»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5877

      piligrim1986 1 минуту назад

      Это беда. когда у человека мозга нет.

      0
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      Рейтинг: +33308

      MaxRnD 7 минут назад

      Вася и сам ни одной помойки обойти не в состоянии, чтобы не вступить....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2719

      Путник 13 7 минут назад

      Глушаков давно показал себя большой гнидой..уехал в Чечню и думает что Кадыров теперь за него впрягаться будет.

      1
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      Рейтинг: +5877

      piligrim1986 > Путник 13 1 минуту назад

      не, теперь глушака Кадыров чеченами пугает)))

      0
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      Рейтинг: +559

      sined1951 16 минут назад

      К сожалению Кафельников в своих комментариях еще та свинья. как он относится к людям, так и ему отвечают.

      4
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      Рейтинг: +1204

      Борат 32 минуты назад

      Да у них у спартачей так принято)))

      1
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      Рейтинг: +17589

      VVM1964 > Борат 9 минут назад

      Скройся дерьмо-демон .

      0
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      Рейтинг: +766

      AHTUNGBOL 34 минуты назад

      Не понимаю, зачем они друг другу кости перемывают.:

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