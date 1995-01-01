Уткин – об интервью Глушакова: «Наглость, мерзость. Ну не свинья ты после этого?»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков на прошлой неделе дал интервью, в котором упрекнул экс-теннисиста и болельщика «Спартака» Евгения Кафельникова в том, что он не уследил за дочерью, страдающей наркоманией. Реплику футболиста прокомментировал Василий Уткин.

«Сцена просто мерзкая, когда он попер на Кафельникова. Дескать, сначала со своей семьей разберись – дочь наркоманка и так далее. Я хочу сказать вот что.

История семьи Евгения Кафельникова давно стала публичной. Его дочь, известная модель, с очень подвижной психикой. Это беда случилась у человека. Все в этой истории взрослые люди и говорят от себя сами. Взрослый спортсмен, который, кстати говоря, не разводился скандально со своей бывшей женой. Ну вот так случилось у человека, так бывает.

Это беда. Почитайте рассказы, как это бывает иногда (когда люди страдают наркоманией – прим. «Бомбардир»). Это беда семьи. Девочка лечилась неоднократно, тоже старается себя соблюдать. Так вот вышло. Это несчастье.

И тут Глушаков... Его дочки подрастут, и им одноклассницы скажут: «Папа-то твой маму шаболдой называл». Чеченцами грозил, матери своих детей. Это что, одно и то же, что ли? Позорище. Человек сам ходил это обсуждать на телевидение. Публично скандалил, пытался отсудить что-то у матери своих детей, у женщины.

У человека столько мозгов, что он по телефону своей жене, находясь в бракоразводном процессе, угрожает «чехами». И он имеет наглость и мерзость напоминать другому человеку, который сам о себе все вынес в пространство, что у него, видите ли, не сложилось с дочкой. А это несчастье, это беда. Ну не свинья ты после этого?» – сказал Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».