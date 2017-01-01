Sport.es: «ПСЖ» решил продать Неймара зимой

барса верни денежки
Руководство «ПСЖ» собирается продать нападающего Неймара в зимнее трансферное окно.
Инициатива по трансферу бразильца принадлежит спортивному директору парижан Леонардо, пишет Sport.es. Менеджер устал от давления со стороны окружения Неймара.
- Ранее сообщалось, что игроки «Барселоны» оказались недовольны срывом трансфера Неймара.
- Журналист El Chiringuito Хосеп Педрероль заявлял, что президент «Барсы» Жозеп Бартомеу не хотел покупать Неймара, и «устроил весь шум, чтобы сохранить лицо перед Месси».
- Неймар перешел в «ПСЖ» в 2017 году за более чем 200 миллионов евро.