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    Sport.es: «ПСЖ» решил продать Неймара зимой

    Руководство «ПСЖ» собирается продать нападающего Неймара в зимнее трансферное окно.

    Инициатива по трансферу бразильца принадлежит спортивному директору парижан Леонардо, пишет Sport.es. Менеджер устал от давления со стороны окружения Неймара.

    • Ранее сообщалось, что игроки «Барселоны» оказались недовольны срывом трансфера Неймара.
    • Журналист El Chiringuito Хосеп Педрероль заявлял, что президент «Барсы» Жозеп Бартомеу не хотел покупать Неймара, и «устроил весь шум, чтобы сохранить лицо перед Месси».
    • Неймар перешел в «ПСЖ» в 2017 году за более чем 200 миллионов евро.

    Источник: Sport.es

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1492

      giluxa1963 51 минуту назад

      барса верни денежки

      0
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      Рейтинг: +982

      Boeung777 1 час назад

      Зае₽@ли со своим неймаром, пусть лучше в футбол играет.

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