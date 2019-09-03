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    Футболистка Морган: «Слишком много доказательств, чтобы просто закрыть дело об изнасиловании. Думаю, Роналду помогли деньги»

    Форвард женской сборной США Алекс Морган прокомментировала закрытие дела в отношении нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду об изнасиловании Кэтрин Майорги.

    «В истории Роналду слишком много доказательств, чтобы просто закрыть дело. Думаю, ему помогли деньги. Обвинения были сняты, так что он продолжает играть. И Роналду не единственный, с кем происходило подобное, но он один из самых известных футболистов в мире прямо сейчас, если не самый известный, поэтому неудивительно, что эта история привлекла такое внимание.

    Я считаю, что важно продолжать поддерживать женщин, находящихся в полной уязвимости в страшных ситуациях, когда у них нет поддержки. Это не значит, что я не считаю Роналду одним из лучших игроков в мире, но это не имеет никакого отношения к данной истории. Его выступление на поле не связано с его личностью и действиями, которые он совершает», – сказала Морган.

    Полиция Лас-Вегаса в июле сняла с Роналду обвинения в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги. Дело закрыто, так как полицейские сочли недостаточной для преследования собранную доказательную базу.

    • В сентябре 2018 года Майорга в интервью журналу Spiegel рассказала, что в 2009 году Роналду изнасиловал ее в гостинице Лас-Вегаса.
    • По словам девушки, после этого португалец предложил ей 375 тысяч долларов за молчание.
    • Полиция отреагировала на заявление Майорги возобновлением дела 10-летней давности.

    Источник: Sports Illustrated

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    Сегодня, 17:04
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8507

      DeStar 31 минуту назад

      Да потому что нефиг бабам, если такое действительно было терпеть 10 лет! че молчала? ах да, роналду 10 лет назад не был таким крутым как сейчас, хотя уже зарабатывал кучу денег. а так вспомнила через 10 лет что ***"сь , и то не факт ,с ним и давай попробую. Если такое имело место быть... 10 лет не ждут ,в конце концов Роналду не мафия, которая могла запугать и девушка боится и молчит, да *** он никто в то время был,( условно конечно)

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      Рейтинг: +6046

      FanatSerj 33 минуты назад

      достаточно не врать, а все называть своими именами и сразу все станет на свои места.
      Достаточно написать не лживое "американская модель", а правдивое - "проститутка", "эскортница", в конце концов как говорил умнейший и авторитетный человек "девушка с низкой социальной ответственностью".

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      Рейтинг: +250

      жеха87 1 час назад

      Сама то наверное хотела бы! А ляди которые кидаются на спортсенов а потом бегут в полицию! Что с ними делать?

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