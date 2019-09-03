Футболистка Морган: «Слишком много доказательств, чтобы просто закрыть дело об изнасиловании. Думаю, Роналду помогли деньги»

Форвард женской сборной США Алекс Морган прокомментировала закрытие дела в отношении нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду об изнасиловании Кэтрин Майорги.

«В истории Роналду слишком много доказательств, чтобы просто закрыть дело. Думаю, ему помогли деньги. Обвинения были сняты, так что он продолжает играть. И Роналду не единственный, с кем происходило подобное, но он один из самых известных футболистов в мире прямо сейчас, если не самый известный, поэтому неудивительно, что эта история привлекла такое внимание.

Я считаю, что важно продолжать поддерживать женщин, находящихся в полной уязвимости в страшных ситуациях, когда у них нет поддержки. Это не значит, что я не считаю Роналду одним из лучших игроков в мире, но это не имеет никакого отношения к данной истории. Его выступление на поле не связано с его личностью и действиями, которые он совершает», – сказала Морган.

Полиция Лас-Вегаса в июле сняла с Роналду обвинения в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги. Дело закрыто, так как полицейские сочли недостаточной для преследования собранную доказательную базу.