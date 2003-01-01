Аршавин: «Когда Федерер зашел в раздевалку «Арсенала», все сорвались селфи делать, как дети себя вели. Надо себя уважать»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал о реакции одноклубников на появление в раздевалке команды швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

«Когда Федерер сюда зашел, они все тут как с низкого старта сорвались его обнимать и селфи делать. Как дети себя вели. Как будто бога увидели. Надо себя уважать. Они сами в «Арсенале» играют. Меня немножко это удивило», – сказал Аршавин в интервью «Матч ТВ».

Он отметил, что не стал фотографироваться с Федерером.