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    Аршавин: «Когда Федерер зашел в раздевалку «Арсенала», все сорвались селфи делать, как дети себя вели. Надо себя уважать»

    Бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал о реакции одноклубников на появление в раздевалке команды швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

    «Когда Федерер сюда зашел, они все тут как с низкого старта сорвались его обнимать и селфи делать. Как дети себя вели. Как будто бога увидели. Надо себя уважать. Они сами в «Арсенале» играют. Меня немножко это удивило», – сказал Аршавин в интервью «Матч ТВ».

    Он отметил, что не стал фотографироваться с Федерером.

    • Роджер Федерер – обладатель множества рекордов в теннисе, включая 20 титулов на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде.
    • Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009-го по 2013 год.

    Источник: «Матч ТВ»

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